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Политика ,  
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В НАТО назвали две главные задачи в связи с конфликтом на Украине

Столтенберг назвал задачей НАТО предотвратить эскалацию конфликта с Россией
Страны НАТО считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт, заявил Столтенберг. Москва выступает против членства Киева в альянсе и критикует западные поставки вооружения ВСУ
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Двумя главными задачами для НАТО после начала конфликта на Украине стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценной войне между альянсом и Россией, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Трансляция велась на YouTube.

«Первое — это поддержка Украины, что мы сделали. […] И мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Другая главная задача — предотвратить эскалацию конфликта, переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО», — сказал он.

По его словам, НАТО предотвращает эскалацию, посылая четкий сигнал Москве о том, что альянс готов защищать свою территорию. Он добавил, что блок демонстрирует это не только словами, но и увеличением своих вооруженных сил на восточных границах.

«Мы делаем это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения», — подчеркнул генсек НАТО.

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Фото:Reuters

Отвечая на вопрос о пути Украины к членству в НАТО, Столтенберг сказал, что уже были приняты три важных решения по сотрудничеству между альянсом и Киевом.

По его словам, сокращено число шагов, которые Киеву нужно сделать для вступления. Кроме того, создан совет НАТО — Украина, в рамках которого Киев и члены альянса могут за одним столом равноправно обсуждать совместные решения. Первое заседание этого совета, отметил Столтенберг, пройдет на этой неделе при участии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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Третьим генсек НАТО назвал программу для обеспечения полной совместимости войск альянса и войск Украины.

«Все члены [НАТО] согласны, что пока идет война, полное членство [Украины] невозможно, но мы, конечно, ищем способы, чтобы Украина и НАТО стали еще ближе», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения Североатлантического альянса за счет Украины президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции. В Кремле критиковали западные поставки оружия Киеву, при этом отмечая, что это не помешает выполнению поставленных Россией задач.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине НАТО Йенс Столтенберг Россия эскалация конфликта
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