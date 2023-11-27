В НАТО назвали две главные задачи в связи с конфликтом на Украине

Страны НАТО считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт, заявил Столтенберг. Москва выступает против членства Киева в альянсе и критикует западные поставки вооружения ВСУ

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Двумя главными задачами для НАТО после начала конфликта на Украине стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценной войне между альянсом и Россией, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Трансляция велась на YouTube.

«Первое — это поддержка Украины, что мы сделали. […] И мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Другая главная задача — предотвратить эскалацию конфликта, переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО», — сказал он.

По его словам, НАТО предотвращает эскалацию, посылая четкий сигнал Москве о том, что альянс готов защищать свою территорию. Он добавил, что блок демонстрирует это не только словами, но и увеличением своих вооруженных сил на восточных границах.

«Мы делаем это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения», — подчеркнул генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о пути Украины к членству в НАТО, Столтенберг сказал, что уже были приняты три важных решения по сотрудничеству между альянсом и Киевом.

По его словам, сокращено число шагов, которые Киеву нужно сделать для вступления. Кроме того, создан совет НАТО — Украина, в рамках которого Киев и члены альянса могут за одним столом равноправно обсуждать совместные решения. Первое заседание этого совета, отметил Столтенберг, пройдет на этой неделе при участии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Третьим генсек НАТО назвал программу для обеспечения полной совместимости войск альянса и войск Украины.

«Все члены [НАТО] согласны, что пока идет война, полное членство [Украины] невозможно, но мы, конечно, ищем способы, чтобы Украина и НАТО стали еще ближе», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения Североатлантического альянса за счет Украины президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции. В Кремле критиковали западные поставки оружия Киеву, при этом отмечая, что это не помешает выполнению поставленных Россией задач.