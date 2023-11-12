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Военная операция на Украине ,  
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Экс-главком НАТО призвал Украину согласиться на утрату территорий

Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву следует признать утрату территорий на время
Сюжет
Военная операция на Украине
Следует признать за Россией новые территории, предложил экс-главком НАТО. Киев отвергал возможность уступок. Москва настаивает, что без этого договориться о мире не получится
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Завершение конфликта на Украине может быть схожим с завершением войны на Корейском полуострове, признаки этого растут, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Самым сложным уроком для Киева станет признание территориальных потерь, полагает он.

Ставридис пишет, что Киеву придется «по крайней мере на время» смириться с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову. «В каком-то смысле такой исход всем не понравится», — предупредил Ставридис.

Адмирал предполагает, что такой подход не понравится ни одной из сторон: в западных странах заявят о невозможности отдать ни пяди земли России, а Украина не захочет идти на территориальные уступки. Но Ставридис считает, что Москве такой исход тоже не понравится. По его словам, власти России тогда получат «поврежденные в боях и сильно заминированные участки юго-востока, что вряд ли является достойным призом» по сравнению со всей территорией Украины.

Ставридис указал, что Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, а наступление весны-лета привело к тупику. При этом поставка истребителей F-16 вряд ли значительно изменит ситуацию, а чем скорее прекратить бои, тем быстрее украинское государство начнет восстанавливаться.

Следующим уроком для Киева адмирал назвал необходимость потребовать от Запада серьезную помощь в восстановлении страны. Ставридис напомнил, что первое послевоенное десятилетие для Кореи охарактеризовалось застоем, но благодаря экономической помощи западных стран и «решимости ее народа», Южная Корея смогла начать улучшения к конце 1950-х. Экс-главнокомандующий также подчеркнул, что Украине нужно получить железные гарантии безопасности, «иными словами, вступить в НАТО».

Схожее предложение сделал накануне бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. По его мнению, Украину как можно скорее следует принять в альянс без утраченных территорий. Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой, а «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, но «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта».

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Действующее руководство НАТО заявляет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, отмечая, что условий по отказу от территорий в обмен на вхождение в альянс нет. Не соглашаются с предложениями бывших руководителей НАТО и власти Украины. Президент Владимир Зеленский требует вывода российских войск на границы по состоянию на 1991 год, настаивая, что это единственный способ завершить конфликт. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — сказал он.

Москва для завершения конфликта требует признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной и нежелании ее властей возобновлять диалог. МИД настаивает на необходимости признать сложившиеся «реалии на земле».


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джеймс Ставридис Украина НАТО Южная Корея
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