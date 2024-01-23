Генерал НАТО в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией

По мнению экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, конфликт может развернуться до 2044 года. Путин в декабре заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами НАТО

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес описал сценарий потенциального конфликта России с НАТО, который может развернуться до 2044 года, пишет Daily Mail.

Первый этап включает кибератаки, которые приведут к масштабных сбоям, в том числе с поставками, а также ракетную атаку с целью нанести ущерб ключевым военным и инфраструктурным объектам в Восточной Европе и за ее пределами, предположил Ходжес.

«Поэтому я так часто подчеркиваю важность наличия у нас адекватной противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе, чего сейчас у нас нет», — отметил генерал.

Второй этап — нападение с суши, с моря и с воздуха, считает экс-командующий НАТО. В одном из сценарии, по его мнению, Россия может использовать блокировку Сувалкского коридора. Это перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО. Как и Белоруссия, этот коридор может стать «стартовой площадкой» для следующего этапа наступления, утверждает Ходжес.

Третий этап — переброска солдат, танков под управлением искусственного интеллекта и спецназа для атаки на одну из стран Балтии на восточном фланге НАТО, говорит генерал.

На четвертом этапе российский флот попытается взять под контроль Северную Атлантику, утверждает Ходжес.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на прошлой неделе говорил, что страны блока должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

В январе издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера также писало о возможном сценарии, при котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО в 2025 году. По данным газеты, конфликт завяжется в июле 2024 года, когда Россия начнет проводить «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, а кульминацией станет размещение сотен тысяч солдат блока в Восточной Европе и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью Bild, отметив, что издание публикует «утки».

Владимир Путин в декабре заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать с натовскими странами. Москва также не хочет портить отношения с государствами альянса, отмечал он. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — подчеркивал глава государства.