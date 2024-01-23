 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генерал НАТО в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией

Генерал НАТО Ходжес в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией
По мнению экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, конфликт может развернуться до 2044 года. Путин в декабре заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами НАТО

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес описал сценарий потенциального конфликта России с НАТО, который может развернуться до 2044 года, пишет Daily Mail.

Первый этап включает кибератаки, которые приведут к масштабных сбоям, в том числе с поставками, а также ракетную атаку с целью нанести ущерб ключевым военным и инфраструктурным объектам в Восточной Европе и за ее пределами, предположил Ходжес.

«Поэтому я так часто подчеркиваю важность наличия у нас адекватной противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе, чего сейчас у нас нет», — отметил генерал.

В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Второй этап — нападение с суши, с моря и с воздуха, считает экс-командующий НАТО. В одном из сценарии, по его мнению, Россия может использовать блокировку Сувалкского коридора. Это перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО. Как и Белоруссия, этот коридор может стать «стартовой площадкой» для следующего этапа наступления, утверждает Ходжес.

Третий этап — переброска солдат, танков под управлением искусственного интеллекта и спецназа для атаки на одну из стран Балтии на восточном фланге НАТО, говорит генерал.

На четвертом этапе российский флот попытается взять под контроль Северную Атлантику, утверждает Ходжес.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на прошлой неделе говорил, что страны блока должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

В январе издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера также писало о возможном сценарии, при котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО в 2025 году. По данным газеты, конфликт завяжется в июле 2024 года, когда Россия начнет проводить «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, а кульминацией станет размещение сотен тысяч солдат блока в Восточной Европе и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью Bild, отметив, что издание публикует «утки».

Владимир Путин в декабре заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать с натовскими странами. Москва также не хочет портить отношения с государствами альянса, отмечал он. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — подчеркивал глава государства.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
конфликт Россия НАТО
Материалы по теме
МИД заявил о возврате НАТО к схемам холодной войны
Политика
Главком армии Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией
Политика
Премьер Швеции счел чрезмерной реакцию на призыв готовиться к войне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
На границе Китая и Киргизии произошло несколько землетрясений Общество, 05:44
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов Политика, 05:23
Генерал НАТО в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией Политика, 05:08
SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам Свое дело, 05:07
Министр обороны Германии призвал настроиться на опасность войны с Россией Политика, 05:04
Умер младший сын Мартина Лютера Кинга Общество, 04:37
МИД счел недопустимым вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт Политика, 04:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее для ребенка Общество, 04:00
США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:44
Трамп заявил, что Байден снимется с выборов президента США Политика, 03:28
Exxon решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах Бизнес, 03:02
В Белом доме назвали ближайшие месяцы «критическими» для Украины Политика, 02:24
Глава МИД предупредил, что война с Ливаном не будет для Израиля пикником Политика, 01:55
Из Пулково на запасные аэродромы перенаправили 18 самолетов Общество, 01:55