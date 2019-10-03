Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 02 окт, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 02 окт, 12:26
СМИ назвали вероятной отставку главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 10:25 В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика Общество, 10:18 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 10:05 СК завел дело о гибели девушки в Новосибирске от падения спиленной ветки Общество, 10:03 «Магнит» сократит число собственных торговых марок Бизнес, 10:00 Для чего «Магнит» проводит ревизию собственных торговых марок Pro, 10:00 Протесты против подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве. Фоторепортаж Политика, 09:58  Груз ошибок: как бизнесу избавиться от путаницы с адресами при доставке Pro, 09:57 Роскачество обнаружило токсины и пестициды в лапше быстрого приготовления Общество, 09:42 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 09:35 Автомобиль столкнулся с поездом в Красноярском крае Общество, 09:35 Подкасты: кому и зачем они нужны Pink, 09:33 Как Якутия стала лидером роста в рейтинге инвестпривлекательности Партнерский материал, 09:30 Эксперт назвала способы сэкономить на оплате отопления Общество, 09:23
Политика ,  
0 
Протесты против подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве. Фоторепортаж
2 октября в нескольких городах Украины состоялись протесты из-за подписания «формулы Штайнмайера», предусматривающей ввод особого статуса для Донбасса. В Киеве люди вышли на майдан Незалежности с акцией «Нет капитуляции!»
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Акция началась вечером 2 октября на Майдане в Киеве. Затем митингующие прошли к офису президента Украины
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Первая акция протеста прошла еще накануне ночью, в ней приняли участие около 700 человек
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Причина протестов — подписание 1 октября контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера», описывающую механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Сразу после подписания Украина и самопровозглашенные республики Донбасса разошлись в видении дальнейшего развития событий. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Донецк и Луганск получат особый статус на временной основе, затем там пройдут выборы по украинским законам. Если наблюдатели из ОБСЕ признают выборы честными, особый статус станет постоянным
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Главы ЛНР и ДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что «формула Штайнмайера» фиксирует право народа Донбасса «на самостоятельное опеределение своей судьбы» и что президент Украины не будет диктовать условия республикам
Фото: Сергей Чузавков / ZUMA / ТАСС
Акции протеста, помимо Киева, прошли в Харькове, Львове, Одессе и других городах
Фото: РИА Новости
Теги: мультимедиа, Украина, протесты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter