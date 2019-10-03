Протесты против подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве. Фоторепортаж

2 октября в нескольких городах Украины состоялись протесты из-за подписания «формулы Штайнмайера», предусматривающей ввод особого статуса для Донбасса. В Киеве люди вышли на майдан Незалежности с акцией «Нет капитуляции!»

Акция началась вечером 2 октября на Майдане в Киеве. Затем митингующие прошли к офису президента Украины

акция протеста прошла еще накануне ночью, в ней приняли участие около 700 человек Первая

Причина протестов — подписание 1 октября контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера», описывающую механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов

Сразу после подписания Украина и самопровозглашенные республики Донбасса разошлись в видении дальнейшего развития событий. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Донецк и Луганск получат особый статус на временной основе, затем там пройдут выборы по украинским законам. Если наблюдатели из ОБСЕ признают выборы честными, особый статус станет постоянным

Главы ЛНР и ДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что «формула Штайнмайера» фиксирует право народа Донбасса «на самостоятельное опеределение своей судьбы» и что президент Украины не будет диктовать условия республикам