Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Порошенко объяснил значение Минских соглашений для Украины Политика, 09:16
Ефимов рассказал о планах редевеломпента участка в Щукине площадью 5 га Город, 09:14
Пять ошибок, которые не дают вам заработать на маркетплейсах Pro, 09:13
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:10
Кличко призвал МОК не допустить участия России на Олимпиаде в Париже Спорт, 09:03
Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным Финансы, 09:00
Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard Политика, 08:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
«Ростелеком» собрался купить «МегаФон». К чему приведет эта сделка Pro, 08:55
Проблемы студии из Якутии, прогнозы на год: главные события в видеоиграх Pro, 08:52
Президент Бразилии предложил формат урегулирования конфликта на Украине Политика, 08:48
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:44
МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже Спорт, 08:36
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией Политика, 08:24
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Порошенко объяснил значение Минских соглашений для Украины

Порошенко: Минские соглашения дали Украине восемь лет для строительства армии
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили Киеву провести ряд реформ и заняться строительством армии. Об этом экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West) телеканала Би-би-си.

«Знаете, в чем состоит успех минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал Порошенко в интервью в этом фильме.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Деалльцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил.

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять Закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль за границей регионов.

Материал дополняется.

Теги
Украина Петр Порошенко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter