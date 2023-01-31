Порошенко объяснил значение Минских соглашений для Украины

Петр Порошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили Киеву провести ряд реформ и заняться строительством армии. Об этом экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West) телеканала Би-би-си.

«Знаете, в чем состоит успех минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал Порошенко в интервью в этом фильме.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Деалльцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил.

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять Закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль за границей регионов.

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