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Путин заявил, что Россию «просто водили за нос»

Путин: Россия пыталась урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, но ее водили за нос
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские власти пытались урегулировать разногласия с Украиной мирно, но Москву «просто водили за нос», заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — заявил президент. По его словам, «противник» готовился к переходу конфликта в «горячую фазу». «Повторяю, ничего нам не оставалось, кроме того чтобы делать то, что мы делаем сейчас», — подчеркнул он.

По словам Путина, цель российской спецоперации — прекратить конфликт, который шел в Донбассе с 2014 года. «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну», — сказал глава государства.

В декабре 2022 года бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что целью минских соглашений было не прекращение конфликта на Донбассе: это была попытка выиграть время для того, чтобы Украина могла стать сильнее. По словам Меркель, в то время «Путин мог легко захватить Украину», а страны НАТО не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Позже с ее высказываниями согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд, заявив, что соглашения «на время остановили наступление россиян».

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, состоявшая из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия.

Договоренности закрепили основные меры по урегулированию ситуации, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в буферной зоне тяжелых вооружений, обменять пленных по принципу «всех на всех». Многие из этих условий впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в нарушениях друг друга. 24 февраля прошлого года Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Российские власти раскритиковали позицию Меркель и Олланда. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть основания не доверять словам и подписям европейских политиков в связи с признаниями относительно минских соглашений.

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Владимир Путин ветераны Санкт-Петербург Военная операция на Украине Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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