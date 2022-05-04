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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал минские соглашения «дипломатическим болотом»

Минские договоренности были несерьезными, и Украина больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории, сказал Зеленский. Он также выступил против подписания нового подобного документа
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Ситуация с минскими соглашениями по урегулированию конфликта на востоке Украины была дипломатическим болотом, Киев больше не пойдет на замороженный конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Wall Street Journal CEO Council Summit, передает УНН.

«Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдет», — заявил он.

По словам Зеленского, когда он стал президентом, минские договоренности нарушались и они были несерьезными. «Были договоренности на бумаге, это был замороженный такой конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет», — отметил глава государства.

Зеленский настаивает, что Киев не нарушал положения минских соглашений, и обвиняет в этом Москву.

Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в тексте
Политика
Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (слева направо)

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой (представители Украины, России и ОБСЕ), документ поддержали декларацией лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. Среди мер, закрепленных в них, — прекращение огня, предоставление Киевом особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов. И Россия, и Украина неоднократно заявляли о срыве их выполнения.

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик минские соглашения прекратили существование. Из-за нежелания Киева выполнять положения документов Москва и приняла решение о признании, отметил он. «Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса — и не нами, и не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — пояснял Путин.

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Медведев заявил, что Зеленскому «не нужен никакой мирный договор»
Политика
Дмитрий Медведев

С конца февраля, после начала военной операции на Украине, представители Москвы и Киева начали переговоры о мирном соглашении, в котором в том числе должен быть закреплен нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для нее. В конце марта на переговорах делегаций в Стамбуле украинская сторона передала российской свои предложения в виде документа. Они в том числе включали положения, что гарантии не распространяются на Крым и Севастополь. При этом позднее Киев изменил позицию и отошел от стамбульского документа, сообщал МИД России. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что теперь переговоры продвигаются «медленно-медленно».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Зеленский дипломатия Минские соглашения Украина
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