Глава МИД Украины призвал избежать «минскинга» в переговорах с Россией

Гипотетический «Минск — 3» приведет к расширению конфликта, а международные партнеры Украины должны заставлять идти на уступки не ее, а Россию, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Минские соглашения стали примером того, как не надо договариваться с Россией, написал в своей статье для Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил термин «минскинг» (to minsk, minsking — от названия города Минск) для описания попыток урегулировать конфликт, которые приводят к противоположному результату и еще большей военной «агрессии».

В своей колонке Кулеба обращает внимание на отдельные мнения, которые звучат в США и на Западе в целом, что Украине необходимо как можно скорее начать мирные переговоры с Россией. «Но есть более важный момент, который игнорируют сторонники «мира любой ценой»: мы уже более восьми лет ведем переговоры с Россией», — пишет глава МИД Украины.

Международные партнеры Украины, считает Кулеба, должны заставлять идти на уступку не Киев, а Москву.

Минский процесс, указывает он, был начат в 2014 году, Запад и Украина, по его утверждению, «пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии».

Последние заявления России, пишет Кулеба, намекают на ее стремление заручиться новым «Минским соглашением». «Но на самом деле Россия хочет паузы, а не мира», — считает он.

Результат любого гипотетического «Минска — 3» может быть только один, уверен глава украинского МИДа. Это будет еще более кровопролитный конфликт, который затронет не только Украину, но и все евроатлантическое пространство, а также мир в целом, считает он.

Те, кто стремится к миру, должны присоединиться к усилиям по реализации украинской «формулы мира», а «недостатки» минского процесса не должны повториться, заявил Кулеба. «Поэтому мое сегодняшнее сообщение простое. Больше не минскать Украину и мир», — заключил он.

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоявшей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия.

Перед началом российской спецоперации президент Владимир Путин заявлял, Россия была заинтересована в реализации минских соглашений, однако они были «убиты» Киевом из-за нежелания украинской стороны их выполнять. Боевые действия в Донбассе, позже говорил российский президент, не прекращались с 2014 года и спецоперация — «попытка прекратить эту войну».

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в конце прошлого года в интервью Zeit заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время». С ней согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд: «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян».

Путин назвал заявлением Меркель неожиданным и разочаровывающим. По его мнению, слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав спецоперацию на Украине.

В Кремле 23 января заявляли, что не видят условий для переговоров с Украиной.