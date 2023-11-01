Главный раввин призвал исключить «пропаганду ненависти» в России

На Кавказе «что-то реально изменилось, не в лучшую сторону», заявил Берл Лазар, комментируя беспорядки в Дагестане. Дело, по его словам, не в Израиле, а в воспитании

Берл Лазар (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Беспорядки в аэропорту Махачкалы и реакция на них на Кавказе «вызывают шок», необходимо постараться сделать все, чтобы «пропаганде ненависти не было места в нашей стране», говорится в заявлении главного раввина России Берла Лазара, которое поступило в РБК.

«Надо постараться сделать все, чтобы пропаганде ненависти не было места в нашей стране. Россия веками была сильной и единой именно благодаря тому, что ее народы умели выстроить свои отношения на основах дружбы и взаимоуважения. Если, не дай Б-г, сейчас эти отношения окажутся взорваны, плохо будет всем», — заявил Берл Лазар.

В начале октября военные из палестинского движения ХАМАС атаковали поселения и города Израиля за пределами сектора Газа. На музыкальном фестивале боевики движения расстреляли более 200 человек, а в одном из поселений — Кфар-Аза — нашли несколько сотен тел. Более 200 человек ХАМАС взял в заложники. После ответных боевых действий Израиля также сообщалось о большом числе жертв среди мирных жителей сектора Газа. Так, во время авиаудара по лагерю беженцев Джабалия погибли десятки человек, а после удара рядом с больницей Аль-Ахли Минздрав Палестины сообщил почти о 500 погибших. Израиль обвинил в ударе по больнице Палестину, а в случае с лагерем беженцев заявил, что это было нужно для уничтожения командующего батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт сообщил CNN, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны». В ходе заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что 70% пострадавших в анклаве — женщины и дети. По словам Лаззарини, за три недели в анклаве погибли 3,2 тыс. детей. «Это не может быть сопутствующими потерями», — подчеркнул комиссар. «Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — говорил в ответ посол Израиля в России Бен Цви в интервью РБК. Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Лазар напомнил, что на видеозаписях из аэропорта в Дагестане видна толпа молодых людей спортивного вида, которые выламывают двери, «разносят все вокруг», кидают камни в автобусы и полицейских. Он задался вопросом, какая участь ждала бы прилетевшего из Тель-Авива человека, если бы он вышел к ним. Из Израиля тогда прилетели женщины с детьми, лечившимися в Израиле, следовательно, для участников погрома «женщины и дети могут быть объектами насилия», заявил он.

Берл Лазар отказался считать беспорядки в аэропорту изолированным инцидентом и напомнил, что нападению подвергся еврейский культурный центр в Нальчике, который предстоит отстраивать заново, а также гостиница в Хасавюрте — из-за слуха, что там живет гражданин Израиля. Он оспорил утверждения, что произошедшее было не антисемитизмом, а «осуждением действий Израиля», так как на борту самолета были в основном россияне, а культурный центр не имеет отношения к Израилю, его строили местные евреи для своей общины.

«А во-вторых и в главных — какое, спрашивается, отношение к действиям Израиля имеют разграбление магазинов в махачкалинском аэропорту и град камней в российских полицейских? Нет, тут не в Израиле дело и не в Ближнем Востоке, там своих проблем хватает. А наша проблема, похоже, это проблема воспитания. Что-то реально изменилось на Северном Кавказе. И не в лучшую сторону», — подчеркнул Лазар.

Главный раввин России сказал об ожидании ответов среди прочего от властей и правоохранительных ведомств, но в первую очередь от народа и местных религиозных лидеров, старейшин-аксакалов: «А ответа нет. Даже извинений нет ни от кого на Кавказе».

«Могут ли мои соплеменники и единоверцы в этом регионе чувствовать себя в безопасности? Мне каждый день буквально сотни человек задают этот вопрос. И я, как духовный лидер общины, должен взять на себя ответственность за их судьбу. А для этого я должен понять, какая реально ведется работа по изоляции и ликвидации экстремистских сил в регионе», — сказал Берл Лазар.

28–29 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте собрались люди, которые требовали выселить евреев. Утром следующего дня в недостроенном здании культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли покрышки, произошел пожар. Вечером 29 октября толпа прорвалась в здание аэропорта Махачкалы, выбежала на взлетно-посадочную полосу, участники беспорядков осматривали помещения и искали прилетевших из Израиля пассажиров.

«События <...> показали всем нам, к каким негативным последствиям приводят проявления национализма, особенно вкупе с плохим знанием своей истории и стадным инстинктом», — отреагировал глава республики Сергей Меликов. Он пообещал не делать снисхождения виновным, но отметил, что в толпе могли быть «случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах», из-за чего разбираться в каждом случае будут индивидуально. Президент Владимир Путин ранее заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».