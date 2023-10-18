Минздрав сектора Газа уточнил число жертв в больнице

Изначально Минздрав Газы заявил о более 500 погибших, ХАМАС обвиняет в ударе Израиль. В Тель-Авиве заявили о непричастности к случившемуся

Фото: Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

В результате удара по больнице погиб 471 человек, заявил Минздрав сектора Газа, передает Al Jazeera. Ранее в Газе заявляли не менее чем о 500 погибших.

Ранения получили 314, из них 28 находятся в критическом состоянии. В Минздраве также заявили, что всего за время войны с Израилем, которая продолжается уже 12-й день, погибли 3 478 человек, пострадали 12 065.

Об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа стало известно накануне вечером. В медучреждении были сотни больных и раненых, а также те, кому пришлось покинуть свои дома. ХАМАС обвинил в ударе Израиль.

В Тель-Авиве свою причастность отвергли. ЦАХАЛ заявила, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России). Израильские военные показали видео, которое, по их словам, свидетельствует об их непричастности, и отметили, что на нем не видно воронок, которые обычно остаются после разрыва израильских боеприпасов.

После этого президент Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Ливанское движение «Хезболла» объявило «день гнева» против Израиля, а у израильских посольств в исламских странах начались беспорядки.

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В Вашингтоне сначала призвали Израиль соблюдать законы войны, однако прибывший в еврейское государство 18 октября Байден заявил, что удар нанесла «другая сторона». Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине назвал взрыв в больнице в секторе Газа катастрофой и сигналом, что сторонам пора начать переговоры. МИД России заявил, что это преступление.