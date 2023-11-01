Посол Израиля ответил на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе По данным БАПОР, за три недели погибли 3,2 тыс. детей и это «не может быть сопутствующими потерями»

Посол Израиля Александр Бен Цви не согласился с данными агентства ООН, что 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети, отметив, что это оценки ХАМАС. По данным БАПОР, за три недели в Газе погибли 3,2 тыс. детей

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что 70% погибших в сектора Газа после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС — женщины и дети.

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — сказал Бен Цви в интервью РБК.



Он добавил, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению. «Мы знаем точно, где находятся пункты контроля и руководства ХАМАС, и направляем их туда. Проблема в том, что ХАМАС использует гражданское население как живой щит. Например, когда мы говорим тем, кто живет на севере Газы: «Давайте переходите на юг, потому что север будет под ударом», — мы это говорим заранее, за несколько дней, и ХАМАС им не дает этого сделать, они просто их используют как живые щиты», — сказал посол.

По его словам, Израиль сожалеет о каждом погибшем из числа гражданского населения, но «ХАМАС прикрывает ими свои ракеты».

«Почему во время обстрелов никто не говорит про наше гражданское население? Потому что мы научились защищать наше гражданское население. Система «Железный купол», бомбоубежища и так далее. Что делает ХАМАС? И это не то, что говорю я, а то, что они сами говорят: «Мы получили деньги, мы строим туннели под Газой. А эти туннели мы используем для наших боевых действий. Пусть всем гражданским населением занимается Израиль и ООН». Это не я сказал, это сказал [замглавы политбюро ХАМАС] Муса Абу Марзук», — заявляет Бен Цви.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа в понедельник генсек БАПОР заявил, что 70% пострадавших в анклаве — женщины и дети. По словам Лаззарини, за три недели в анклаве погибли 3,2 тыс. детей.«Это не может быть сопутствующими потерями», — подчеркнул комиссар.



По словам Лаззарини, под обстрелы в секторе Газа попадают мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где стремятся укрыться мирные жители. «Слишком много людей были убиты в поисках безопасности», — сказал комиссар, назвав происходящее в Газе «коллективным наказанием».



Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.