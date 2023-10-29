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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Меликов назвал провокацию причиной «акции у отеля с израильтянами»

Меликов: причиной требования выселить израильтян из отеля в Хасавюрте стал фейк
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Вечером 28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте собрались люди с требованием выселить оттуда якобы проживающих там израильтян. Губернатор Сергей Меликов назвал причиной инцидента распространение фейков и провокацию
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)

Распространение фейков и провокация стали причиной схода людей у отеля «Фламинго» в Хасавюрте с требованием выселить оттуда якобы заселившихся постояльцев-израильтян, заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Что произошло? Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — написал глава республики.

Вечером 28 октября у отеля «Фламинго» в Хасавюрте начали собираться люди. Поводом стала информация о том, что там якобы проживают израильтяне. Собравшиеся потребовали их выселить и выслать из республики. Об инциденте писали телеграм-каналы «ЧП Дагестан» и «Эхо Дагестана». Последний также сообщал, что призывы «осадить гостиницу» изначально появились в канале «Утро Дагестана» (источники РЕН ТВ и «Известий» называли его связанным с украинскими спецслужбами).

«Эхо Дагестана» сообщало, что никаких израильтян в итоге в гостинице не нашли.

«ЧП Дагестан» также сообщал об акции, которая поздно вечером началась в Махачкале на фоне инцидента в Хасавюрте.

РБК направил запрос в отель «Фламинго».

Меликов заявил, что произошедшее в Махачкале и Хасавюрте — яркий пример того, что совершаются попытки «раскачать обстановку» в России на фоне событий на Ближнем Востоке. «Этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» — написал глава Дагестана.

Он сообщил, что местные власти смогли быстро исправить возникшее недоразумение и после разъяснений все собравшиеся разошлись по домам. Меликов также призвал пресекать любые попытки расколоть российское общество.

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа в день этих событий, 28 октября, заявил о попытках деструктивных сил, цель которых состоит в разжигании межконфессиональной розни, призвать мусульман «выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории».

«Мы с вами не должны дать нашим врагам использовать нас в качестве инструмента разжигания межконфессиональной и межнациональной розни на нашей земле. Мусульмане Северного Кавказа, как и предписывает нам наша религия, не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию», — говорится в заявлении.

Депутат Госдумы, бывший мэр Дербента Хизри Абакаров в своем телеграм-канале тоже назвал инцидент в Хасавюрте провокацией и призвал жителей Дагестана не поддаваться на подобные вещи. Он заявил, что «тяжело смотреть» на происходящее в секторе Газа, но «эти бесчинства» делают «подлые люди», у которых «нет национальности», и судить нужно тех, кто убивает мирных жителей.

«Есть одна простая истина — не бывает плохих наций. Бывают плохие люди. У убийц нет национальности, убийца — это убийца. При чем здесь простые люди, которые просто хотят жить там, где спокойно и мирно?» — написал он.

Абакаров добавил, что Дагестан должен показать себя гостеприимной республикой, «для которой главным критерием оценки человека являются общечеловеческие ценности, а не признаки нации, веры и расы».

Израиль наносит авиудары и начал отдельные наземные боевые действия в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС утром 7 октября, когда боевики атаковали юг страны и проживающих там мирных жителей, а также захватили заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил о цели полностью ликвидировать группировку.

По данным Минздрава Палестины, в ходе ударов Израиля в секторе Газа погибли уже свыше 8 тыс. человек, пострадали более 20 тыс. Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию, в которой призвала к прекращению боевых действий. К этому же призывал постпред России в организации Василий Небензя.

Президент Владимир Путин заявлял, что после атаки ХАМАС Израиль имеет право на защиту, но выступил за решение палестино-израильского конфликта путем мирных переговоров. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что невозможно ликвидировать ХАМАС, «не уничтожив Газу вместе с большинством мирного населения». А уничтожение Газы с изгнанием оттуда мирных жителей, численность которых составляет около 2 млн человек, приведет к катастрофе на десятилетия, «если не на столетия», заявлял министр.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дагестан Сергей Меликов Махачкала Хасавюрт Израиль Палестина
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