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Кадры прорыва толпы и беспорядков в аэропорту Дагестана

Появились кадры прорыва и беспорядков в аэропорту Дагестана

Кадры прорыва толпы и беспорядков в аэропорту Дагестана
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Накануне, 29 октября, толпа людей прорвалась на взлетное поле и в терминал аэропорта Дагестана. Их действия были вызваны прилетом регулярного рейса из Израиля. Люди сначала останавливали и осматривали выезжавшие из аэропорта машины, позже они проникли на территорию аэропорта и стали пытаться проникнуть в стоявшие на перроне самолеты. Ближе к полуночи силовики смогли вытеснить всех за пределы территории аэропорта. Были задержаны более 60 человек, около 20 — пострадали. Работа аэропорта была приостановлена.

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