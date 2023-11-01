Посол Израиля назвал беспорядки в Дагестане следствием подстрекательства

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, возникшие при прибытии борта из Тель-Авива, были направлены как против еврейского населения, так и против государства, заявил в интервью РБК посол Израиля в России Александр Бен Цви

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были направлены как против евреев, так и против государства.

«Я слышал, что российские ведомства говорили о том, что было влияние извне. У меня пока что нет никаких доказательств, так что я не могу точно сказать. Но, в любом случае, я считаю, что часть всего того, что произошло, — это именно, я бы сказал, следствие таких подстрекательских речей, каналов и других различных источников. Их надо проверять, их надо пресекать, конечно. Потому что это же направлено не только против еврейского населения и Дагестана — это, в конце концов, направлено против государства. И надо это пресекать со всей строгостью», — сказал Бен Цви в интервью РБК.

Посол рассказал, что среди пассажиров рейса из Тель-Авива более 30 человек имели израильское гражданство. «Часть из них живут в Дагестане, сейчас они дома. Когда все успокоилось, они просто уехали домой. Часть улетела. Вызывали вертолеты, они улетели сначала в Минеральные Воды, потом в Москву. А куда потом — мы уже не знаем. Разлетелись по местам, куда планировали попасть с самого начала», — пояснил он.

Говоря о возможности эвакуации еврейских семей из Дагестана, Бен Цви напомнил, что евреи жили в Дагестане «очень много лет, больше 100, это их дом». «Если кто-то обратится к нам за помощью, мы сможем помочь. Но мы говорим, конечно, о тех, кто хочет уехать в Израиль», — сказал он. По его словам, после инцидента в Махачкале по вопросу эвакуации к посольству обратилась лишь одна семья, но и она передумала.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября, когда туда прибыл регулярный рейс из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, у некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины.

В ходе беспорядков пострадали 20 человек, среди них есть полицейские. Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил, что зданию был нанесен ущерб в размере «не более 10 млн руб.», повреждены оборудование и объекты инфраструктуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. МВД 30 октября сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал беспорядки в Дагестане с вмешательством из-за рубежа. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы представляют собой «чистый антисемитизм» и были спровоцированы со стороны.

Блиц-интервью посла Израиля Александра Бен Цви

— Господин посол, вы сегодня встречались с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. И, судя по сообщениям МИД РФ, обсуждали такие вопросы, как освобождение заложников, решение гуманитарных вопросов в Газе. Удалось ли о чем-то договориться?

— Речь не шла о том, чтобы о чем-то договориться. Это была скорее информативная встреча. Он рассказал, о чем велись переговоры во время визита делегации ХАМАС в Москву. И обсуждались, конечно, некоторые вопросы, которые не планируется доводить до средств массовой информации.

— Обсуждали ли вы Махачкалу? И вообще, были ли вы в контакте во время беспорядков в Махачкале с российскими официальными лицами? Если да, то с кем? Как оцениваете взаимодействие? Подключались ли израильские спецслужбы?

— Начну с того, что я был в контакте с различными структурами, включая МИД. И не только я, наши сотрудники, Министерство внутренних дел, представители канцелярии президента по межнациональным делам, еврейская община здесь, в Москве, руководитель еврейской общины горских евреев. То есть мы общались со всеми, кто имеет какие-то контакты там, в Дагестане, а через них и с различными местными органами. Контакт был хороший. До случившегося было заявление и руководителя Дагестана, и муфтия, о том, что эти беспорядки не должны были произойти. К сожалению, они произошли. У нас была какая-то информация, мы ее передавали, поэтому и были сделаны заявления. Но, к сожалению, толпа абсолютно не считалась с такими заявлениями, и устроила этот погром в аэропорту.

— Российские ведомства сообщали о вмешательстве извне. Есть ли у вас основания так считать? И проводили ли вы какой-то мониторинг телеграм-каналов, которые связывают с Украиной? Если да, то какова их роль?

— Во-первых, мы не делаем мониторинг такого типа. Во-вторых, да, я слышал, что российские ведомства говорили о том, что было влияние извне. У меня пока что нет никаких доказательств, так что я не могу точно сказать. Но, в любом случае, я считаю, что часть всего того, что произошло, — это именно, я бы сказал, следствие таких подстрекательских речей, каналов и других различных источников. Их надо проверять, их надо пресекать, конечно. Потому что это же направлено не только против еврейского населения и Дагестана — это, в конце концов, направлено против государства. И надо это пресекать со всей строгостью.

— Были сообщения о том, что в аэропорту Махачкалы находились израильтяне. Могли бы вы рассказать, сколько их, что с ними, как их вызволяли?

— Их было чуть больше 30. Что значит израильтяне? Это люди, у которых есть израильское и российское гражданство. Среди пассажиров были и люди только с российским гражданством. Это был смешанный рейс. Там были женщины с детьми, которые проходили лечение в Израиле, были инвалиды. Тех, кто имел израильские паспорта, было чуть больше 30 человек. Часть из них живут в Дагестане, сейчас они дома. Когда все успокоилось, они просто уехали домой. Часть улетела. Вызывали вертолеты, они улетели сначала в Минеральные Воды, потом в Москву. А куда потом — мы уже не знаем. Разлетелись по местам, куда планировали попасть с самого начала.

— Овадья Исаков, раввин Дербента, города с крупнейшей еврейской диаспорой в Дагестане, заявлял о том, что в Дербенте сейчас проживает порядка 300-400 еврейских семей, примерно столько же во всем Дагестане. Он также допустил возможность их эвакуации. Считаете ли вы необходимым эвакуировать этих людей из Дагестана, и в принципе готовы ли тогда посольство или, может быть, агентство Сохнут этому содействовать?

— Надо понимать, прежде всего, что решение о том, выехать или не выехать из Дагестана — это будет их решение. Если они чувствуют себя под угрозой, то они, конечно, могут уехать. Если все успокоится, то и они должны решать. Они жили в Дагестане очень много лет, больше 100, это их дом. Если кто-то обратится к нам за помощью, мы сможем помочь. Но мы говорим, конечно, о тех, кто хочет уехать в Израиль. Если кто-то хочет уехать в Австралию, то, как вы понимаете, это не совсем моя компетенция.

— Но пока после инцидента в Махачкале таких обращений не было?

— До сих пор было одно обращение к нам. Этот вопрос был решен. В конце концов, когда немного ситуация успокоилась, они тоже решили, что не собираются уезжать. Так что, если кто-то захочет уехать в Израиль и обратится к нам, мы будем этим заниматься. Потому что, если кто-то хочет уехать в Новосибирск, то это не совсем наша компетенция.

— Как вы в целом оцениваете отношение россиян к войне между Израилем и ХАМАС? И видите ли вы рост антисемитизма в России на фоне критики военных действий Израиля в Газе?

— Я не знаю. Мы не делаем таких опросов, что население думает о том или ином. Из того, что я понял из разговоров с людьми, — да, есть часть, которая очень четко выступает за Израиль, именно после того, что произошло 7 октября, этой ужасной резни, которую устроили террористы ХАМАСа на юге Израиля. Есть такие, кто осуждает наши действия там. Но сказать, что есть рост антисемитизма… На Северном Кавказе, само собой, да, такой рост есть. Здесь, в Москве, я не чувствовал такого роста. Но, действительно, может быть, когда все время слышна критика в адрес Израиля, не все могут различить критику политики какого-то государства и отношение к евреям. Иногда это может перерастать в антисемитизм. Но я пока не могу сказать, что я чувствую большой подъем антисемитизма. По крайней мере, здесь. Но, опять же, на Северном Кавказе — да.

— После нападения ХАМАС и ответных ударов Израиля по всему миру проходят антиизраильские акции. Ожидали ли их?

— Во-первых, и произраильские акции тоже проходят, не только антиизраильские. Как вы знаете, во многих городах были акции и за Израиль. Акции против Израиля не новы. Каждый раз, когда происходит какой-то виток военных действий на Ближнем Востоке, такие акции проводятся, с различными лозунгами, часть из них чисто антисемитские. Я там видел лозунги «Надо очистить землю от евреев», такого типа чисто антисемитские лозунги. Есть лозунги, которые поддерживают уничтожение государства Израиль, когда скандируют, что от реки до моря освободим Палестину, имея в виду, что надо уничтожить Израиль. Мы с этим не соглашаемся, как вы можете понять. Так что такие акции мы ожидали. Мы очень сожалеем, что они проходят. Потому что, я думаю, что многие люди, которые в них участвуют, даже не понимают, о чем идет речь.

— Недавно генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ господин Лазарини заявил о том, что порядка 70% всех погибших в Газе — это женщины и дети. И добавил, что это не может быть сопутствующим ущербом. Вы видите связь между этим и антиизраильскими акциями?

— Во-первых, я бы очень хорошо проверил эти цифры. Потому что мы не направляем наши удары на гражданское население. Мы знаем точно, где находятся пункты контроля и руководства ХАМАС, и направляем их туда. Проблема в том, что ХАМАС использует гражданское население как живой щит. Например, когда мы говорим тем, кто живет на севере Газы: «Давайте переходите на юг, потому что север будет под ударом», — мы это говорим заранее, за несколько дней, и ХАМАС им не дает этого сделать, они просто их используют как живые щиты. Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные.

Кроме того, мы сожалеем о каждом погибшем из числе гражданского населения. Но ХАМАС ими прикрывает свои ракеты. Почему во время обстрелов никто не говорит про наше гражданское население? Потому что мы научились защищать наше гражданское население. Система «Железный купол», бомбоубежища и так далее. Что делает ХАМАС? И это не то, что говорю я, а то, что они сами говорят: «Мы получили деньги, мы строим туннели под Газой. А эти туннели мы используем для наших боевых действий. Пусть всем гражданским населением занимается Израиль и ООН». Это не я сказал, это сказал (замглавы политбюро ХАМАС) Муса Абу Марзук. Его интервью есть на RT на арабском языке. Очень советую всем послушать, куда именно идут деньги гуманитарной помощи, которую ХАМАС получает со всех сторон. Так что если есть жертвы среди мирного населения, то они именно из-за того, что его используют как живой щит.