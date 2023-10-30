Появились кадры с совещания у Путина после беспорядков в Дагестане

«Большое совещание» у Путина после беспорядков в Дагестане. Видео

Президент России Владимир Путин провел совещание после беспорядков в Дагестане. Оно будет «большим и представительным», анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, главы МИД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, СВР и Следственного комитета Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Виктор Золотов, Сергей Нарышкин и Александр Бастрыкин, а также первый замглавы МВД Александр Горовой.