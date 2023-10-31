ЦАХАЛ заявила о смерти командира ХАМАС при ударе по лагерю беженцев Джабалия

В армии Израиля подтвердили удар по лагерю для беженцев в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили, что удар по лагерю был нацелен на командира ХАМАС; в результате убито «большое количество террористов» и разрушена подземная инфраструктура. В секторе Газа сообщают, что погибли не менее 50 человек, 150 пострадали

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Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает CNN со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт сообщил CNN, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны».

В армии заявили, что атаковали инфраструктуру ХАМАС, боевики которого взяли под контроль гражданские постройки. По данным ЦАХАЛ, было убито «большое количество террористов», обрушились подземные тоннели, которые использовали боевики, что привело к разрушению нескольких близлежащих зданий, передает Times of Israel. Министерство внутренних дел в секторе Газа, подконтрольное ХАМАС, заявляет, что речь идет о 20 домах.

В ХАМАС отрицают, что в момент удара в лагере присутствовал один из командиров группировки. Представитель палестинского движения Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать «ужасное преступление против гражданских лиц, детей и женщин». Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, пишет, что погибли по меньшей мере 50 человек, 150 ранены.

На видеозаписях с места взрыва видно, что из-под завалов извлечены не менее 47 тел, передает AFP. Раненых доставили в ближайшую больницу, как сообщает CNN, учреждение переполнено, многим оказывают медпомощь на полу.

По данным Ближневосточного агентства ООН БАПОР, Джабалия — крупнейший из восьми лагерей беженцев в секторе Газа. Он занимает территорию в 1,4 кв км, но густо населен, отмечает Би-би-си. По состоянию на лето 2023 года там были зарегистрированы 116 тыс. палестинских беженцев.