 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр

На территории строящегося еврейского центра в Нальчике подожгли покрышки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике и оставили на стене антисемитскую надпись. Координационный центр мусульман Северного Кавказа призывал не допускать подобных акций
Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В Нальчике в недостроенном здании на улице Левича рано утром 29 октября произошел пожар, горел строительный мусор, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР). «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал «ЧП / Нальчик» пишут, что неизвестные подожгли автомобильные покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра, после чего огонь перекинулся на здание.

Помимо того, на одну из стен «нанесли надпись экстремистского характера», передает агентство. На кадрах, которые показал телеграм-канал Baza, видны горящее здание и антисемитская надпись. «РИА Новости» сообщает, что начата проверка.

Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 30 кв. м. В 7:00 по местному времени огонь потушили, пострадавших нет.

Строительство еврейского религиозного национально-культурного общинного центра в Нальчике в декабре 2022 года анонсировал главный раввин Северного Кавказа Леви Шабаев, который называл приоритетной задачей «консолидировать усилия еврейских общин округа, сделать их более плодотворными и направленными».

Телеграм-канал Mash Gor пишет, что местные жители стали выступать против строительства центра из-за обострения на Ближнем Востоке; 27 октября появилась соответствующая петиция на имя главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, где говорится, что в республике «три титульных народа — кабардинцы, балкарцы и русские, и интересы представителей этих народов должны учитываться в первую очередь». Авторы со ссылкой на перепись 2021 года пишут, что в КБР проживают около 800 человек еврейской диаспоры, или 0,08% от общего количества населения республики; поэтому, считают они, значимость еврейского центра «преувеличена и не имеет оснований». По состоянию на 29 октября она набрала 19,8 тыс. голосов.

Накануне, 28 октября, в дагестанском Хасавюрте толпа людей пришла к отелю «Фламинго» с требованием выселить оттуда израильтян, которые якобы там остановились, сообщали местные телеграм-каналы. По данным канала «ЧП Кавказ», у входа в гостиницу установили табличку с надписью «Евреям вход строго запрещен». Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной стали «воинственные призывы», которые распространили некие «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама». По его словам, местные быстро исправили возникшее недоразумение и после разъяснений собравшиеся разошлись.

Читайте на РБК Pro
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Какие болезни обостряются от стресса
Окрыленный инфантил: каких сотрудников повышать вредно для бизнеса
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать

В тот же день антисемитские акции осудил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Центр заявил, что выступает в поддержку Палестины, но подчеркнул, что мусульмане «не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию».

23 октября председатель Координационного центра Исмаил Бердиев, комментируя акции в поддержку палестинцев в разных городах мира, заявил: «Хочу подчеркнуть, что антиизраильские выступления по всему миру не имеют ничего общего с юдофобией. Мусульмане никогда не были и не выступали против них [евреев]. Согласно Корану, мы считаем иудеев людьми Писания».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Нальчик Кабардино-Балкария Пожар поджог еврейский центр Северный Кавказ антисемитизм
Материалы по теме
Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни
Политика
Тысячи палестинцев ворвались на склады в Газе и забрали продукты
Общество
Палестинский министр сообщил об отказе Израиля включить связь в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В Сейме Литвы предложили ввести в стране оборонный налог Политика, 17:17
Игроку клуба КХЛ порезали коньком ногу на раскатке перед матчем Спорт, 17:10
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Обломки сбитого в Ростове дрона повредили шесть домов и автомобиль Политика, 16:40
В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр Общество, 16:37
В сектор Газа прибыла новая колонна с гуманитарной помощью Политика, 16:34
Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира перенесли Спорт, 16:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19
Каким был звезда «Друзей» Мэттью Перри. Фотогалерея Общество, 16:15 
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа по второму водопроводу Политика, 16:09
Аутсайдер РПЛ дважды не забил пенальти и проиграл «Пари НН» Спорт, 16:01
Меликов назвал провокацию причиной «акции у отеля с израильтянами» Политика, 15:57
Кудерметова выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде Спорт, 15:47
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 15:47