В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр

Неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике и оставили на стене антисемитскую надпись. Координационный центр мусульман Северного Кавказа призывал не допускать подобных акций

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В Нальчике в недостроенном здании на улице Левича рано утром 29 октября произошел пожар, горел строительный мусор, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР). «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал «ЧП / Нальчик» пишут, что неизвестные подожгли автомобильные покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра, после чего огонь перекинулся на здание.

Помимо того, на одну из стен «нанесли надпись экстремистского характера», передает агентство. На кадрах, которые показал телеграм-канал Baza, видны горящее здание и антисемитская надпись. «РИА Новости» сообщает, что начата проверка.

Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 30 кв. м. В 7:00 по местному времени огонь потушили, пострадавших нет.

Строительство еврейского религиозного национально-культурного общинного центра в Нальчике в декабре 2022 года анонсировал главный раввин Северного Кавказа Леви Шабаев, который называл приоритетной задачей «консолидировать усилия еврейских общин округа, сделать их более плодотворными и направленными».

Телеграм-канал Mash Gor пишет, что местные жители стали выступать против строительства центра из-за обострения на Ближнем Востоке; 27 октября появилась соответствующая петиция на имя главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, где говорится, что в республике «три титульных народа — кабардинцы, балкарцы и русские, и интересы представителей этих народов должны учитываться в первую очередь». Авторы со ссылкой на перепись 2021 года пишут, что в КБР проживают около 800 человек еврейской диаспоры, или 0,08% от общего количества населения республики; поэтому, считают они, значимость еврейского центра «преувеличена и не имеет оснований». По состоянию на 29 октября она набрала 19,8 тыс. голосов.

Накануне, 28 октября, в дагестанском Хасавюрте толпа людей пришла к отелю «Фламинго» с требованием выселить оттуда израильтян, которые якобы там остановились, сообщали местные телеграм-каналы. По данным канала «ЧП Кавказ», у входа в гостиницу установили табличку с надписью «Евреям вход строго запрещен». Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной стали «воинственные призывы», которые распространили некие «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама». По его словам, местные быстро исправили возникшее недоразумение и после разъяснений собравшиеся разошлись.

В тот же день антисемитские акции осудил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Центр заявил, что выступает в поддержку Палестины, но подчеркнул, что мусульмане «не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию».

23 октября председатель Координационного центра Исмаил Бердиев, комментируя акции в поддержку палестинцев в разных городах мира, заявил: «Хочу подчеркнуть, что антиизраильские выступления по всему миру не имеют ничего общего с юдофобией. Мусульмане никогда не были и не выступали против них [евреев]. Согласно Корану, мы считаем иудеев людьми Писания».