Глава Дагестана заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет

Из-за беспорядков в Махачкале «мы будто откатились назад в своем развитии», заявил Меликов. По его словам, настоящий дагестанец никогда бы не обидел бы женщину или ребенка. Снисхождения участникам беспорядков не будет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы не представляют собой дагестанский народ, который всегда славился своим гостеприимством. Из-за действий таких «нелюдей» Дагестан будто откатился назад в своем развитии, заявил глава региона Сергей Меликов.

«События вчерашнего дня (речь идет о 29 октября. — РБК) показали всем нам к каким негативным последствиям приводят проявления национализма, особенно вкупе с плохом знанием своей истории и стадным инстинктом. Тем более это не красит такой регион как Дагестан, где живут сильные, благородные и гостеприимные люди», — сказал политик.

Говоря о причинах беспорядков, Меликов напомнил, что позиция России по конфликту в Палестине остается неизменной многие годы, и что Москва всегда поддерживала создание независимого палестинского государства. «Сегодня все мы хотим остановить кровопролитие (на Ближнем Востоке. — РБК). Но стали ли мы ближе к этой цели хотя бы на шаг после вчерашних вещей? — Нет. Мы, наоборот, будто откатились назад в своем развитии», — отметил глава региона.

По словам Меликова, учинившие беспорядки не представляют собой дагестанский народ, поскольку «настоящий дагестанец» знает, что такое честь, никогда не обидит женщину или ребенка и всегда защитит слабого. На борту окруженного самолета, по его словам, были девять детей.

«Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально, но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам», — подчеркнул он.

Video

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа. Участники беспорядков выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. На фоне беспорядков Росавиация объявила о закрытии аэропорта (его вновь открыли днем 31 октября), а на место прибыл спецназ. Спустя несколько часов толпу вытеснили. Были задержаны более 80 человек, СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Меликов говорил, что ему стыдно за произошедшие в Дагестане события.

Религиозные лидеры призвали не допускать насилия. Власти Израиля выразили надежду, что правоохранительные органы в России «защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства».