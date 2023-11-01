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В Кремле отказались считать вернувшегося Фридмана «олигархом»

Дмитрий Песков: Фридман не олигарх, а крупный предприниматель
Приезд Фридмана в Россию в Кремле не считают чем-то необычным, поскольку бизнесмен является российским гражданином, отметил Дмитрий Песков. Предприниматель переехал из Британии в Израиль, но сейчас находится в Москве, писал РБК
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Использовать термин «олигарх» в отношении Михаила Фридмана (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) неправильно, он является крупным бизнесменом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его спросили, как в Кремле оценивают «возвращение олигарха» Фридмана.

«Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

В Кремле не считают приезд Фридмана в страну чем-то необычным, поскольку он гражданин России, добавил пресс-секретарь президента.

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман после начала военной операции на Украине попал под санкции ЕС и Великобритании, которые в том числе предусматривают заморозку активов. Он называл ограничительные меры необоснованными. В Кремле санкции против российских бизнесменов сочли «бандитизмом».

В марте 2022 года Фридман рассказывал, что находится в Лондоне практически под домашним арестом. По его словам, власти Британии должны выделять ему определенные суммы денег на жизнь, но эти средства крайне ограничены. В минувшем сентябре предприниматель говорил, что одним из преимуществ жизни в Лондоне было комфортное ощущение спокойствия и стабильности, однако, по его словам, это чувство оказалось утеряно.

В начале октября источник РБК, близкий к бизнесмену, сообщал, что тот покинул Великобританию и переехал в Израиль. Это подтвердили в «Альфа-Групп», где уточнили, что сейчас предприниматель находится в Москве и «теперь планируется посещать Россию регулярно». Сам Фридман объяснил отъезд из Британии «невозможностью жить в условиях санкций».

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Отвечая на вопрос о возвращении Фридмана, президент Владимир Путин указывал, что покинувшие страну россияне имеют право вернуться, но если нарушили закон, то должны за это ответить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Михаил Фридман может возвращаться и уезжать из России, как и любой гражданин, в этом «нет ничего необычного».

С критикой уехавших россиян выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он называл это «предательством» по отношению к стране. По его мнению, в будущем многие из тех, кто покинул Россию, будут жалеть об этом. Володин также говорил, что уехавшим россиянам стоит задуматься о возвращении обратно из-за «истерии, которая нагнетается в Западной Европе», поскольку скоро такой возможности может уже не быть.

Президент Владимир Путин говорил, что не видит в отъезде россиян ничего плохого. По его словам, это процесс скорее позитивный, чем негативный, потому «будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Фридман олигарх возвращение в Россию Дмитрий Песков
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