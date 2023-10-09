 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль
Сюжет
Война санкций
Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас бизнесмен в Москве, Россию теперь он намерен посещать регулярно
Альфа-банк RU000A0JXRV7 Купить
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК источник, близкий к бизнесмену. Он уточнил, что Фридман сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с началом российской военной операции на Украине — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в середине марта это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Фридман (США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года).

Ограничения были наложены и на других совладельцев «Альфа-групп» — Петра Авена и Германа Хана. Одним из формальных оснований для санкций стало участие Авена во встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Фридман во встрече не участвовал.

Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом, а блокировка карточек не позволяет ему осуществлять даже небольшие расходы вроде оплаты услуг уборщицы. У Фридмана есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона, подчеркивал он.

Сооснователь «Альфы» не раз заявлял, что, как и другие олигархи (так, например, обозначал участников санкционных списков ЕС), не имеет влияния на Путина. «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом», — говорил Фридман.

В декабре 2022 года сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали в Лондоне российского бизнесмена, чье имя на тот момент не раскрывалось. Сообщалось лишь, что ему 58 лет (столько же на тот момент было и Фридману). Однако представитель Альфа-банка тогда заявил, что ему неизвестно, о ком шла речь в этом заявлении, а сам Фридман «находится у себя дома, не под арестом».

Читайте на РБК Pro
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан

В сентябре 2023 года NCA заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по подозрению в обходе санкций, ордер на обыски в его домах признали недействительным. Совладелец «Альфы» подчеркивал, что в связи с расследованием почувствовал себя незащищенным и униженным, но при этом «не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира».

Фридман вместе с Авеном также планировали полностью избавиться от долей в Альфа-банке, своем основном российском активе. Пока что они владеют 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг». Но Фридман, который раньше был крупнейшим акционером банка, уже утратил этот статус — вскоре после начала спецоперации крупнейшую долю «Альфы» сосредоточил миноритарий Андрей Косогов: выкупив доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева, он стал владельцем 41% акций. Фридман и Авен также обсуждали продажу своих долей Косогову.

Хан, также попавший под санкции, уже вернулся в Москву из Великобритании, писал Bloomberg в сентябре 2022 года. Авен в августе 2023-го заявлял, что уже больше года живет в Латвии и является налоговым резидентом этой страны. У бизнесмена есть гражданство Латвии, но власти неоднократно изучали возможность лишить Авена гражданства.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Михаил Фридман Великобритания Израиль санкции Альфа-Банк
Материалы по теме
Миллиардер Фридман рассказал о чувстве унижения в Великобритании
Политика
Британия прекратила расследование против Фридмана по обходу санкций
Бизнес
Авен заявил об отсутствии ясных критериев ввода и вывода из санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 16:48
Курс доллара после утреннего роста вернулся к уровню ниже ₽100 Инвестиции, 18:05
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 17:58
Как медийная реклама помогает вырастить новые бренды Новая экономика, 17:55
Израиль на фоне войны остановил добычу газа на месторождении Тамар Бизнес, 17:53
Газпромбанк провел акцию по посадкам деревьев в парке «Ходынское поле» Пресс-релиз, 17:48
Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток и предрек «ужас» для ХАМАС Политика, 17:37
Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль Бизнес, 17:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги Pro, 17:31
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 17:30
Российский чемпион НБА принял решение завершить карьеру Спорт, 17:30
Еврокомиссия исключила влияние войны в Израиле на оказание помощи Украине Политика, 17:27
В Вашингтоне сообщили о гибели в Израиле девяти американцев Политика, 17:22
Оборонные компании США и Европы подорожали после атаки ХАМАС на Израиль Инвестиции, 17:20
Эстонский клуб уволил сербского тренера за поздравление Путина Спорт, 17:17