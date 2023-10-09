Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас бизнесмен в Москве, Россию теперь он намерен посещать регулярно

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК источник, близкий к бизнесмену. Он уточнил, что Фридман сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с началом российской военной операции на Украине — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в середине марта это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Фридман (США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года).

Ограничения были наложены и на других совладельцев «Альфа-групп» — Петра Авена и Германа Хана. Одним из формальных оснований для санкций стало участие Авена во встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Фридман во встрече не участвовал.

Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом, а блокировка карточек не позволяет ему осуществлять даже небольшие расходы вроде оплаты услуг уборщицы. У Фридмана есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона, подчеркивал он.

Сооснователь «Альфы» не раз заявлял, что, как и другие олигархи (так, например, обозначал участников санкционных списков ЕС), не имеет влияния на Путина. «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом», — говорил Фридман.

В декабре 2022 года сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали в Лондоне российского бизнесмена, чье имя на тот момент не раскрывалось. Сообщалось лишь, что ему 58 лет (столько же на тот момент было и Фридману). Однако представитель Альфа-банка тогда заявил, что ему неизвестно, о ком шла речь в этом заявлении, а сам Фридман «находится у себя дома, не под арестом».

В сентябре 2023 года NCA заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по подозрению в обходе санкций, ордер на обыски в его домах признали недействительным. Совладелец «Альфы» подчеркивал, что в связи с расследованием почувствовал себя незащищенным и униженным, но при этом «не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира».

Фридман вместе с Авеном также планировали полностью избавиться от долей в Альфа-банке, своем основном российском активе. Пока что они владеют 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг». Но Фридман, который раньше был крупнейшим акционером банка, уже утратил этот статус — вскоре после начала спецоперации крупнейшую долю «Альфы» сосредоточил миноритарий Андрей Косогов: выкупив доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева, он стал владельцем 41% акций. Фридман и Авен также обсуждали продажу своих долей Косогову.

Хан, также попавший под санкции, уже вернулся в Москву из Великобритании, писал Bloomberg в сентябре 2022 года. Авен в августе 2023-го заявлял, что уже больше года живет в Латвии и является налоговым резидентом этой страны. У бизнесмена есть гражданство Латвии, но власти неоднократно изучали возможность лишить Авена гражданства.