Фридман объяснил переезд из Великобритании в Израиль
Михаил Фридман после публикации материала РБК подтвердил Bloomberg, что покинул Великобританию и переехал в Израиль, по его словам, это произошло еще неделю назад. Ранее источник РБК, близкий к бизнесмену, рассказал о переезде миллиардера (Forbes оценивает состояние в $12,6 млрд), а также его планах регулярно посещать Россию.
Решение переехать из Великобритании Фридман связал с «невозможностью жить в условиях санкций». После начала войны в Израиле бизнесмен вернулся в Москву, однако планирует вернуться в страну, «когда все уляжется».
Фридман попал под британские санкции (также включен в санкционные списки США и ЕС) в марте 2022 года. Лондон объяснил ограничительные меры тем, что предприниматели, включенные в список, «получали выгоду или поддерживали российское правительство». Активы лиц в санкционном списке замораживаются, им запрещается въезд в страну. Позднее Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом.
В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.
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