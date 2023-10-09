Фридман объяснил переезд из Великобритании в Израиль

Фридман заявил, что переехал из Великобритании в Израиль еще неделю назад

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Михаил Фридман после публикации материала РБК подтвердил Bloomberg, что покинул Великобританию и переехал в Израиль, по его словам, это произошло еще неделю назад. Ранее источник РБК, близкий к бизнесмену, рассказал о переезде миллиардера (Forbes оценивает состояние в $12,6 млрд), а также его планах регулярно посещать Россию.

Решение переехать из Великобритании Фридман связал с «невозможностью жить в условиях санкций». После начала войны в Израиле бизнесмен вернулся в Москву, однако планирует вернуться в страну, «когда все уляжется».

Фридман попал под британские санкции (также включен в санкционные списки США и ЕС) в марте 2022 года. Лондон объяснил ограничительные меры тем, что предприниматели, включенные в список, «получали выгоду или поддерживали российское правительство». Активы лиц в санкционном списке замораживаются, им запрещается въезд в страну. Позднее Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом.

В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.