Песков заявил о праве Фридмана вернуться в Россию

Песков: у Фридмана есть право возвращаться в Россию и уезжать из нее

Миллиардер Фридман прилетел из Великобритании в Израиль, а после начала войны там — вернулся в Москву. Песков заверил, что в этом «нет чего-то необычного», он может пересекать границу, как остальные россияне

Михаил Фридман (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Миллиардер Михаил Фридман может возвращаться и уезжать из России наравне с остальными гражданами, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации, поэтому здесь нет чего-то необычного», — сказал он.

Неделю назад Фридман ($12,6 млрд по оценке Forbes) покинул Великобританию из-за «невозможности жить в условиях санкций» и приехал в Израиль, а после начала войны с ХАМАСом прилетел в Москву, писал РБК. «Сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно», — рассказали в «Альфа-групп».

Кремль накануне заверял, что угрозы для возвращающихся из Израиля россиян нет: «Как родина может угрожать?». Журналисты затем уточнили у Пескова о возможном возвращении бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса или основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. «Мы с вами говорим о наших гражданах в целом, и здесь можно сказать только это», — ответил он.

Фридман одним из первых среди крупных российских бизнесменов попал под санкции Британии в марте 2022 года, а в августе 2023-го его внесли в санкционные списки США. Британские власти объясняли ограничения тем, что перечисленные россияне «получали выгоду или поддерживали российское правительство». Активы лиц в санкционном списке замораживаются, им запрещается въезд в страну.

Миллиардер не раз жаловался на условия санкций. «Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — делился он. Фридман отвергал суждения британских властей о близости к российскому президенту Владимиру Путину: «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом».

Осенью 2023-го британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование против Фридмана по подозрению в обходе санкций. Совладелец «Альфы» подчеркивал, что в связи с расследованием почувствовал себя незащищенным и униженным, но при этом «не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира».

Российские власти называют западные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», — отмечал Путин.

