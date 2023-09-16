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Война санкций ,  
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Миллиардер Фридман рассказал о чувстве унижения в Великобритании

Фридман после закрытия дела против него в Британии заявил о чувстве унижения
Сюжет
Война санкций
Расследование по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкции вели десять месяцев, но оно «провалилось», пишет The Times. Властям Британии придется выплатить Фридману компенсацию, утверждает газета
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российский бизнесмен, основатель Альфа-Групп Михаил Фридман (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) заявил, что почувствовал себя незащищенным и униженным в Великобритании из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства (NCA). Ведомство сняло с бизнесмена обвинения и признало, что обыски в его лондонском доме были незаконными, пишет The Times.

«Я не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира. Оправданы ли расходы налогоплательщиков [Великобритании] на многомесячное расследование?» — сказал он газете, комментируя закрытие дела.

Фридман отметил, что одним из преимуществ жизни в Лондоне для него было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. «К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — сказал миллиардер.

The Times пишет, что расследование NCA в отношении бизнесмена «провалилось». С него сняты обвинения в сговоре для обхода санкций, мошенничестве и лжесвидетельстве. Как утверждает газета, теперь агентству «придется возместить ущерб за незаконное проникновение, оплатить затраты Фридмана на юристов и вернуть изъятые деньги». РБК направил Фридману вопрос о сумме ущерба.

Издание называет закрытие дела конфузом подразделения NCA, которое после начала военной операции на Украине было создано для расследования случаев уклонения от санкций.

Обыски в доме Фридмана прошли в декабре 2022 года, сам он, по данным ТАСС, был задержан, но позже, сообщал источник РБК, отпущен под залог в £150 тыс. Из квартиры были изъяты деньги, документы и компьютеры.

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Как пишет The Times, адвокаты бизнесмена обнаружили, что в ордере на обыск, который был подписан судьей, стояла неправильная дата (2021 год вместо 2022-го) и в нем не указывалась конкретная территория, на которой должны пройти следственные действия.

Кроме того, в материалах, приложенных к ордеру, содержалось досье, которое было опубликовано в 2008 году в интернете, как считает защита, «с целью дискредитировать Фридмана» утверждением о том, что он «исторически участвует в организованной преступности», пишет газета. Миллиардер такие обвинения полностью отвергал.

Офицеры NCA утверждали, что Фридман во время следственных действий выпрыгнул из окна и попытался сбежать, но адвокат предпринимателя указал на съемку камер видеонаблюдения, из которой следует, что тот «спокойно и медленно шел к офицерам с поднятыми руками», говорится в статье.

Юристы правительства Великобритании признали, что обыск был незаконным и «NCA несет ответственность за ущерб из-за посягательства на землю и имущество». Фридману вернули паспорт, а требование о регулярной явке в полицию в рамках освобождения под залог было отменено, пишет газета.

Представитель NSA сообщил, что агентство не будет предпринимать никаких дальнейших действий в отношении Фридмана на основании ордера от декабря 2022 года. В то же время там сообщили, что продолжают «более широкое расследование» в отношении связанных с бизнесменом подозреваемых.

Фридман попал под британские санкции (также включен в санкционные списки США и ЕС) в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Лондон тогда объяснил ограничительные меры тем, что предприниматели, включенные в список, «получали выгоду или поддерживали российское правительство». Активы лиц в санкционном списке замораживаются, им запрещается въезд в страну.

Западные санкции против себя Фридман назвал нелогичными, а также заявил, что те, кто их вводят, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, на Западе уверены, что «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился». «Почему они так думают?» — задался он вопросом.

Фридман на момент введения санкций находился в Великобритании. Весной прошлого года он рассказывал, что из-за ограничительных мер оказался практически под домашним арестом. Власти Великобритании, говорил бизнесмен, выделяют крайне ограниченную сумму на жизнь. «Я даже не могу пойти в ресторан. Я должен есть дома», — жаловался Фридман.

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