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Политика ,  
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Путин оценил возвращение Фридмана

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но, если они нарушили закон, то должны за это ответить, заявил президент России Владимир Путин на саммите в Киргизии.

Так он ответил на вопрос о том, что думает о вернувшихся россиянах, включая миллиардера Михаила Фридмана.

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