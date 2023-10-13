Политика ,
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Путин оценил возвращение Фридмана
Владимир Путин
Уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но, если они нарушили закон, то должны за это ответить, заявил президент России Владимир Путин на саммите в Киргизии.
Так он ответил на вопрос о том, что думает о вернувшихся россиянах, включая миллиардера Михаила Фридмана.
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