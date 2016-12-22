Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций», — говорится в документе.

Постановление об ответных мерах на санкции Украины затрагивает 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них оказались старший сын украинского лидера Алексей Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава МИДа Арсен Аваков и другие. Под российские санкции также попали судьи Конституционного суда, депутаты Верховной рады, другие бизнесмены и чиновники.