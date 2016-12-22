Медведев анонсировал введение запрета на вывод денег на Украину

Глава правительства пообещал в ближайшее время представить список новых санкций против Киева, ввести которые поручил накануне президент Владимир Путин

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Под новые санкции, вводимые в отношении Украины, попадут сотни человек, которые «причиняли вред» интересам России, в том числе представители бизнеса и другие «известные персоны», заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, в рамках санкций, список которых будет составлен в ближайшее время, планируется заморозить активы этих лиц (в том числе и подконтрольных им компаний) и запретить вывод принадлежащих им средств.

«​Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер заверил, что большинства рядовых украинцев ограничения не коснутся.

Медведев отметил также, что в рамках новых санкций планируется дополнительно ограничить ввоз в Россию производимых на Украине товаров (в настоящее время в отношении Украины уже введено продовольственное эмбарго).

«Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине для того, чтобы поставлять их в РФ», — сказал Медведев.

По данным Государственной службы статистики Украины, за январь—август 2018 года в России было отправлено товаров на общую сумму около $2,45 млрд (на 6,5% меньше, чем за январь—август 2017 года).

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины, поручив правительству решить, какие именно санкции и в отношении кого должны быть введены.

Действующее законодательство разрешает правительству по поручению главы государства в ответ на «недружественные действия» других стран ограничивать ввоз в Россию тех или иных товаров, произведенных в таких странах, и вывоз в них товаров российского производства, а также вводить другие запреты и ограничения.

В середине июля 2018 года Путин продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну с​ Украины ряда продовольственных товаров. Ранее президент продлил до 1 января 2019 года запрет на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе, как через территорию Белоруссии, и при соблюдении ряда ограничений.​