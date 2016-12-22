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Украинские политики и бизнесмены отреагировали на санкции России
Политика, 14:44
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Украинские политики и бизнесмены отреагировали на санкции России
Россия ввела ограничительные меры против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление о санкциях предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества в России
Юлия Тимошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Украинский кабинет министров оценит влияние новых российских санкций на экономику страны. Об этом заявил агентству «Интерфакс-Украина» замминистра финансов Сергей Верланов.​

«Правительство будет проводить расчеты в любом случае <...> Думаю, что это процесс достаточно быстрый», — сказал он, добавив, что это будет «быстрее, чем месяц».

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее не беспокоят российские санкции, так как у нее нет бизнеса ни в России, ни на Украине.

«Попутно отмечу, что в санкционном списке на удивление нет «Рошена» или «Ленинской кузницы» (судостроительное и кондитерское предприятия, опосредованно находятся под контролем украинского президента Петра Порошенко. — РБК)», — написала Тимошенко.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что решение Москвы внести его в санкционный список — это попытка досадить ему на международной арене.

«Для меня это предмет внутреннего убеждения, что мы всё делаем правильно», — заявил Луценко во Львове (цитата по «РИА Новости»).

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что обрадовался попаданию в список. В своем аккаунте в Facebook он назвал эти меры почетными. «Я бы расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ», — написал Омелян, добавив, что Москва, введя санкции против украинских чиновников, подтвердила их проукраинскую и прозападную позицию.

«Не готов комментировать включение меня в санкционный список России, поскольку активов там не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь», — написал глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев.

Россия ввела санкции против украинских бизнесменов и чиновников
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Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил РБК, что рад попаданию в санкционный список. «У меня никогда не было и нет дел с Российской Федерацией, поэтому эти санкции являются в моем отношении жестом скорее символическим», — сказал политик.

«У нас нет экономических отношений с РФ. Никаких счетов, предприятий, имущества в России у нас нет», — говорится в заявлении гендиректора сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» Алексея Вадатурского, который также сообщил, что с экономической точки зрения эти меры повредить компании не могут. Попадание в список он объяснил «патриотичной и государственнической позицией» компании.

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Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко также заявил, что доволен попаданием в санкционный список.

«Не знаю, что там можно было заморозить у меня лично», — отметил он, добавив, что этот список может повлиять на новый состав Верховной рады (выборы в нее пройдут через год).

«Терпя поражение по всем фронтам, Путин решил заморозить активы 322 физических и 68 юридических лиц. Ну если это его последняя надежда, то дела уж совсем плохи у наших соседей», — написал Гончаренко.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций против 322 физических и 68 юридических лиц. Документ предусматривает в том числе блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из России.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Санкции
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