Депутат Рады Геращенко обрадовался попаданию в санкционный список России

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил РБК, что рад попаданию в санкционный список России.

«Вы можете меня поздравить. У меня никогда не было и нет дел с Российской Федерацией, поэтому эти санкции являются в моем отношении жестом скорее символическим, связанным с моей работой по восстановлению территориальной целостности Украины», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины в ответ на аналогичные меры Киева. Ограничения ввели, в частности, против президента Петра Порошенко и его сына Алексея, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова, уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, главы Минобороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова и других чиновников, бизнесменов и политиков.

Ограничения предусматривают заморозку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.