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Военная операция на Украине ,  
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Во Франции заявили, что не отказываются от идеи отправки войск на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Идея отправки войск на Украину, которую Макрон озвучил в феврале, все еще актуальна для Франции, заявили в кабмине. Путин говорил, что западные инструкторы и советники уже действуют в стране и несут потери
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Франция все еще допускает возможность отправки своих войск на Украину и не отказывается от этой идеи, несмотря на резкую критику со стороны других стран Запада, сообщил Berliner Zeitung министр по делам Европы Бенжамин Хаддад. Эту должность он занял в конце сентября.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли вопрос на повестке, Хаддад заявил: «Президент [Эмманюэль] Макрон говорил, что мы не должны ничего исключать, и это остается в силе. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий». Министр считает, что эту тему нужно обсудить с союзниками Франции.

Хаддад — эксперт в области международных отношений и ярый сторонник военной поддержки Украины. До того как занять должность в новом правительстве, он был заместителем 14-го округа Парижа от партии Макрона «Возрождение». RFI называет его «макронистом». Хаддад в том числе выступает за то, чтобы снять ограничения для Украины на применение западного оружия.

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Макрон впервые затронул вопрос отправки войск на Украину в минувшем феврале, а условиями для этого назвал прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Руководители ряда европейских стран, например Германии, исключили подобные планы, при этом некоторые поддержали Макрона: в Эстонии сообщили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях. В Италии заявили, что отправка западных войск на Украину и участие в конфликте с Россией несет опасность третьей мировой войны. Руководство НАТО подчеркивало, что не намерено отправлять своих солдат в страну.

В конце мая командование ВСУ формально утвердило прибытие французских инструкторов, но решение об их отправке на Украину не было принято.

Российский президент Владимир Путин говорил в июне, что западные военные инструкторы и советники уже присутствуют на территории Украины и несут потери, а «в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать». По словам Путина, зарубежные военнослужащие занимаются обслуживанием высокоточного оружия, а отправку контингентов на Западе обсуждают, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция Украина войска Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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