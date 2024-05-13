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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии допустили отправку войск на Украину для «тыловых задач»

Советник президента Эстонии допустил отправку войск на запад Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Таллин примет решение об отправке войск на запад Украины, они будут заниматься тыловым обеспечением, а не боевыми задачами, сказал советник президента. НАТО против такого шага. Кремль предупреждал об «огромной опасности»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, сказал Breaking Defence советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл. По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идет.

Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи», тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте, пояснил Ролл.

Сейчас власти анализируют возможность такого шага, сказал советник, добавив, что Таллин предпочел бы предпринять его в рамках полноценной миссии НАТО, что продемонстрировало бы «сплоченность и решимость» альянса. Страны блока выступают против отправки войск на Украину, отметил Ролл, но не исключил, что их позиция изменится со временем.

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Фото:Pavel Horejsi / Getty Images

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем сообщал изданию, что тема возможной отправки войск на Украину для выполнения небоевых задач (например, медицинской помощи или логистической поддержки) обсуждалась несколько месяцев, но к каким-то определенным решениям в Таллине не пришли.

В начале мая о готовности отправить солдат на Украину на тренировочную миссию сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, отметив, что Вильнюс пока не получал от Киева соответствующего запроса.

Дискуссия о вероятном появлении западных войск на Украине идет с февраля, когда эту тему затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. Он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт». Вмешательство НАТО потенциально несет «огромную опасность», уверен пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Некоторые союзники Франции по НАТО, например Германия, США и Италия, отвергли возможность ввода войск на Украину, предупредив об эскалации. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Киев просил о большей поддержке, а не размещении у себя военных НАТО.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония войска Украина Военная операция на Украине
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