Насколько поправело новое правительство Франции

Премьер-министр Франции Мишель Барнье представил новый состав правительства. Почему его формирование заняло почти три месяца и чем примечательны подобранные Барнье министры — в материале РБК

Мишель Барнье (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Почему формирование правительства затянулось

Вечером 19 сентября премьер-министр Франции Мишель Барнье представил состав и архитектуру нового правительства. Это произошло после консультаций с представителями ключевых политических сил страны. Глава правительства также проинформировал о своих решениях президента Эмманюэля Макрона.

Окончательный список кабинета должен быть обнародован к воскресенью — после того, как все кандидаты пройдут этические проверки, а также получат одобрение Макрона. Как отмечает RFI, президент мог бы попытаться наложить вето на предложения Барнье, однако это вряд ли произойдет, поскольку такой поворот вызвал бы огромную напряженность в стране, и без того охваченной политическим кризисом.

На формирование правительства Франции ушло почти три месяца. Объявленные в июне Макроном досрочные выборы в Нацсобрание ввергли страну в политический кризис, новый парламент практически оказался расколот натрое.

Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы 9 июня. Причиной этого решения стала победа ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. Проходившие в два тура, 30 июня и 7 июля, выборы в Нацсобрание обернулись для союзников Макрона поражением — победу одержал недавно созданный левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) пришла по итогам обоих туров только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов, NFP — 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство. Партия «Республиканцы», которую представляет новый премьер страны Мишель Барнье, получила 63 места в Нацсобрании.

Имя нового премьер-министра республики стало известно только 5 сентября. Этому предшествовали несколько раундов переговоров Макрона с представителями ведущих политических сил республики, которые лишь усугубили недовольство последних действиями президента, тянувшего с формированием кабинета.

Радикальные представители левых в лице партии «Непокоренная Франция» (LFI) даже инициировали процедуру импичмента Макрона, поскольку он отказался сделать премьером их кандидата Люси Касте (по мнению Макрона, она не смогла бы заручиться необходимой поддержкой парламента при формировании правительства).

17 сентября бюро Нацсобрания, в котором левые обладают большинством (12 из 22 мест), решило допустить до обсуждения объявление импичмента Макрону. Однако, как пишет Le Monde, шансы на успех этой инициативы в любом случае невелики. Во-первых, внутри левой коалиции нет единого мнения по этому вопросу. Во-вторых, для одобрения импичмента на следующем этапе потребуется собрать две трети голосов «за» в Нацсобрании, а значит, заручиться поддержкой партии Ле Пен, которая уже охарактеризовала это предложение как «манипуляцию ультралевых».

После того как Макрон назначил премьером Барнье, левые также призвали своих сторонников активизировать протестую деятельность. С их точки зрения, Барнье — это результат компромисса между центристами и радикальными правыми. У республиканца довольно жесткая позиция по вопросам миграции, что объединяет его со сторонниками Ле Пен. В ходе президентской кампании 2021 года Барнье заявил, что в случае своего избрания организует референдум по изменениям в Конституции, которые позволили бы парламенту ежегодно устанавливать квоту на мигрантов.

«Поскольку республиканского фронта больше не существует, именно RN теперь является хозяйкой в Нацсобрании, и в ее силах позволить правительству Барнье выжить или свергнуть его, проголосовав вместе с левыми по вотуму недоверия», — замечает радиостанция Franceinfo.

Чего ожидать от правительства Барнье

Согласно заявлению Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра Франции), в представленном Барнье составе кабинета соблюдается политический баланс. Однако, как обращает внимает Le Monde, новое правительство страны серьезно качнулось вправо, в то время как одержавшие победу на выборах левые в нем практически не представлены. «Хотя премьер-министр и заявляет о разрыве с предыдущим правительством, профиль его команды поразительно похож на предыдущий, поскольку в основном состоит из макронистов и представителей республиканцев», — отмечает издание.

По словам экс-премьера Габриэля Атталя, Барнье рассматривает вариант «паритетного правительства» — 16 из предложенных им 38 кандидатов получат министерские портфели, а остальные — должности министров-делегатов. По информации телеканала BFMTV, должности в новом кабинете могут распределиться следующим образом.

Себастьян Лекорню, представляющий президентскую партию «Возрождение», сохранит должность министра по делам армии.

Бывшая советница Макрона Астрид Паносян станет министром труда.

Уходящий министр-делегат по европейским делам Жан-Ноэль Барро из президентского блока возглавит МИД.

Женевьева Дарриуссек, представляющая Демократическое движение (MoDem, входит в президентскую коалицию), станет министром здравоохранения.

Депутат провинции Верхняя Савойя Антуан Арман, который также является сторонником Макрона, претендует на пост министра экономики.

Глава республиканцев в сенате Бруно Ритейлло возглавит МВД.

Рашида Дати, входившая в партию «Республиканцы» до этого января, останется министром культуры.

Патрик Хетцель из «Республиканцев» может занять место министра образования.

Депутат-республиканец от Сены и Марны Жан-Луи Тьерио получит портфель министра обороны.

Депутат-республиканец от 5-го округа Ду и вице-президент Национальной ассамблеи Анни Женеверд претендует на должность министра сельского хозяйства.

Сенатор от республиканцев Ивелина Софи Примас может получить пост министра по внешней торговле и туризму.

Виолетт Спилбоут из «Возрождения» может стать министром национального образования и молодежи.

Социалист Дидье Миго претендует на пост министра юстиции.

Депутат от «Возрождения» от 5-го округа Валь-де-Марн Матье Лефевр может стать министром-делегатом, отвечающим за бюджет.

Заместитель 14-го округа Парижа от «Возрождения» Бенджамин Хаддад будет отвечать за отношения с Европой.

Депутат от департамента О-де-Сен из партии Макрона Мод Брежон может занять должность пресс-секретаря правительства.

Социалист Филипп Брун, которому предлагался пост министра-делегата, отвечающего за бюджет, отказался от него. В эфире Franceinfo он отметил, что попытка Барнье назначить министрами нескольких представителей левых партий была мотивирована стремлением лишь создать впечатление о правительстве национального единства. «Мы получили правительство ультраменьшинства — тех, кто проиграл выборы», — добавил политик.

Барнье теперь предстоит выступить с программной речью перед депутатами. Это должно произойти 1 октября, в день открытия новой сессии Национального собрания. В офисе Барнье заявили, что одним из приоритетов нового правительства станет повышение покупательной способности населения, а также обеспечение безопасности, контроль за миграцией и более эффективное управление государственными финансами.

Reuters отмечает, что подбор кандидатов на ключевые государственные должности во Франции оказался непростой задачей, особенно с учетом того, что следующему правительству, скорее всего, придется провести чувствительные реформы — сократить расходы или повысить налоги. В этих условиях Барнье придется действовать осторожно, чтобы его правительство удержалось на плаву.