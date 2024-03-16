В Италии увидели угрозу Третьей мировой при отправке войск на Украину

Отправка войск НАТО на Украину грозит третьей мировой войной, у Италии нет таких планов, заявил глава МИД Таяни, добавив, что «все люди со здравым смыслом» не хотят этого. Кремль заявлял о неизбежности конфликта при таком сценарии

Антонио Таяни (Фото: Remo Casilli / File Photo / Reuters)

Отправка войск НАТО на Украину и участие в конфликте с Россией несет опасность Третьей мировой войны, этого не должно произойти, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью журналисту RAI Бруно Веспе.

«Мы защищаем международное право и свободу Украины, но мы не идем на войну с Россией, мы даем Киеву военные, экономические, технические инструменты всех видов, но идти на войну кажется мне ошибкой, и все итальянцы — и все люди со здравым смыслом — этого не хотят», — сказал он, добавив, что «мы не воюем с Россией».

Москва осуждает поставки оружия Киеву западными странами.

Против отправки западных войск на Украину выступал и министр обороны Италии Гвидо Крозетто — по его мнению, такой шаг будет односторонней эскалацией, которая закроет дипломатический путь урегулирования конфликта. Он отметил, что Запад продолжает поддерживать Украину; как считает министр, это нужно делать, активизировав дипломатические каналы.

Крозетто сказал, что «Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт», добавив, что нет смысла рассуждать об этом, когда конфликт длится уже два года. Также министр отмечал, что Россия стала «более оснащенной и гибкой» в производстве оружия, чем НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля не исключил отправку западных военных на Украину, отмечая, что по этому вопросу консенсуса нет. Позже он заявил, что сейчас у Парижа в планах такого шага нет, но это не значит, что такого не может произойти в будущем.

Также Макрон подчеркивал, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, однако, поскольку он угрожает европейской безопасности, «возможны все варианты» помощи Киеву. Власти Франции уточняли, что западные военные могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Ряд стран НАТО, в том числе США и Германия, а также руководство альянса объявили об отсутствии планов отправить войска на Украину. В то же время власти некоторых государств — членов альянса, в частности, стран Прибалтики, Польши, Чехии и Финляндии, говорили, что стоит быть открытыми к этой идее.

Financial Times до этого писала о присутствии западного спецназа на Украине. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные некоторых стран НАТО уже находятся на Украине.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией при появлении военных НАТО на Украине. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».