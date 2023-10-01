В ЕС заявили о продолжении помощи Украине независимо от действий США

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Украине, несмотря на политику США, заявил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Трансляция велась в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. <...> Наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал Боррель (цитата по ТАСС). Он назвал военную операцию экзистенциальной угрозой для ЕС.

Помощь Евросоюза не зависит от результатов наступления украинской стороны, уточнил Боррель.

Он подчеркнул, что только с начала 2023 года альянс передал Украине около 300 тыс. 155-мм снарядов и 2,6 тыс. ракет. По его словам, ЕС продолжит наращивать производство боеприпасов для Киева.

В августе 2023 года Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине на 2024–2027 годы, из которого Киеву ежегодно будет выделяться до €5 млрд. Он отметил, что предлагаемая сумма должна быть пределом выделяемых средств, а не целевым показателем, и выразил надежду, что предложение согласуют до конца года.

30 сентября президент США Джо Байден вслед за обеими палатами конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла военная помощь Украине. Позднее он выразил надежду, что конгресс одобрит дополнительное финансирование с расходами на поддержку Киева.

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Украине. Москва отмечала, что страны, идущие на такой шаг, вовлечены в конфликт, при этом подобная поддержка с их стороны не помешает России достигнуть целей спецоперации.