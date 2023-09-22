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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Bloomberg: ЕК предложит начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕК в октябре намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. После того как будет вынесена рекомендация, лидеры стран ЕС должны будут одобрить ее на саммите в декабре
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в октябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Однако в качестве промежуточных шагов для вступления в союз ЕК может настоять на достижении Киевом прогресса в борьбе с коррупцией и в нескольких других приоритетных областях.

Как только комиссия вынесет свою рекомендацию, лидеры стран ЕС должны будут одобрить ее на саммите в декабре.

После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения страны в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях, включая принцип верховенства права и экономическую сферу.

Bloomberg отмечает, что ускоренного способа стать членом Евросоюза нет — как правило, этот процесс занимает более десяти лет.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 18 сентября заявил, что ЕС не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза, даже если начнутся переговоры Киева и Москвы. Он назвал долгим процесс вступления страны в Евросоюз и пообещал помочь Украине как можно быстрее выполнить все условия для вступления в союз.

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Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала спецоперации. Уже 23 июня страна получила статус кандидата на вступление в союз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть «амбициозный план» по присоединению к союзу за два года.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 23 июня этого года отметила, что Брюссель уже предпринял шаги в сторону предварительной интеграции Украины в единый рынок ЕС по нескольким отраслям: над реформой судебной системы, над мерами против отмывания денег и коррупции, над свободой информации.

МИД России в мае этого года в числе ряда условий достижения мира называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».

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