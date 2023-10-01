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Военная операция на Украине ,  
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Байден призвал республиканцев не «играть в игры» и поддержать Украину

Байден призвал республиканцев поддержать выделение средств на помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти обещал отдельное голосование по помощи Украине после принятия временного бюджета, сказал Байден. «Сделайте это», — призвал он. Россия осуждает военную помощь Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Конгресс одобрит необходимую Украине американскую помощь после того, как проект финансирования правительства был утвержден без средств для Киева. Трансляция выступления Байдена велась на его странице в X (бывший Twitter).

30 октября президент США утвердил одобренный обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства на 45 дней, куда вошли средства для федеральных органов власти, меры поддержки пострадавшим при стихийных бедствиях, но не помощь Украине.

«Давайте внесем ясность, я надеюсь, что мои друзья с той стороны (республиканцы. — РБК) сдержат свое слово о поддержке Украины. Давайте проголосуем за нее», — заявил президент США.

«Прекратите играть в игры. Сделайте это», — добавил он.

Байден сказал, что спикер Палаты представителей (большинство в ней занимает Республиканская партия) Кевин Маккарти заявил, что Конгресс собирается поддержать Украину отдельным голосованием. «Я ожидаю, что спикер выполнит свое обязательство обеспечить прохождение [законопроекта о] необходимой Украине помощи», — сказал он.

Изначально Маккарти предложил исключить средства на помощь Украине для решения вопроса с предотвращением шатдауна (прекращение работы правительства). Демократы закладывали во временный бюджет $6 млрд для Украины, но большинство в Палате представителей и Сенате поддерживали такое финансирование на сумму в $300 млн. Байден обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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Российские власти неоднократно критиковали США и европейские страны за оказание военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя начало поставок американских танков Abrams Киеву, отмечал, что это, как и передача другого вооружения, не повлияет на расстановку сил на поле боя.

В конце весны спор между республиканцами и демократами касался повышения лимита госдолга США. Обсуждение велось между администрацией Байдена и лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти. Белый дом предупреждал о риске «катастрофического дефолта», если решение не будет найдено.

Республиканцы настаивали на сокращении расходов, Байден требовал повысить лимит госдолга без условий. В итоге стороны достигли соглашения о поднятии планки с условием ограничения бюджетных трат в 2024 и 2025 годах.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Джо Байден Конгресс США Кевин Маккарти
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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