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Аксенов оценил в 700 млн руб. ущерб от взрывов в Крыму

В результате взрывов в Новофедоровке и Джанкойском районе Крыма пострадало более 4 тыс. объектов
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Ущерб от двух инцидентов со взрывами в Крыму в августе предварительно оценивается в 700 млн руб., повреждения получили более 4 тыс. зданий, власти региона обратились за помощью в правительство, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

«Общий объем ущерба, предварительно, который мы отправили в правительство Российской Федерации сегодня, составляет более 700 миллионов рублей. Деньги на поддержку однозначно будут выделены», — сказал он.

9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки, прогремело несколько взрывов. Минобороны назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов. Пострадали 15 человек и один погиб. По факту взрывов на аэродроме возбудили уголовное дело. Совет министров Крыма оценивал ущерб от произошедшего в 200 млн руб.

В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации
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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района произошел пожар на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, они сдетонировали. Пострадали два местных жителя. В Минобороны случившееся назвали диверсией. Повреждения получили ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов и железнодорожное полотно. Из-за разрушения последнего временно менялась схема движения поездов на полуострове, которые шли по данному участку в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

В Крыму, как и в ряде других граничащих с Украиной регионах, действует высокий уровень террористической опасности. Там неоднократно сообщали о работе систем ПВО. Аксенов 31 августа запретил запускать дроны и использовать пиротехнику на территории региона на время проведения российской военной операции в соседней стране.

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