Глава Крыма : после взрывов на аэродроме пострадали 14 человек, 60 домов повреждено

После взрывов на аэродроме в Крыму завели уголовное дело

Число пострадавших при взрывах выросло до 14. Владельцам поврежденных домов выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., сообщили РБК в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма

По факту взрывов на аэродроме близ поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

«Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», — сообщил Аксенов (цитата по ТАСС).

Повреждения получили более 60 многоквартирных домов, добавил он.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 252 человека, сообщили РБК в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма. Там также заявили, что в результате происшествия один человек погиб, 14 пострадали. В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим, семье погибшего и тем, чье имущество было повреждено.

«Единоразовая выплата составит 10 тыс. руб., 50 тыс. руб. выплатят при частичной потере имущества, 100 тыс. — при полной потере», — сообщили в ведомстве.

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Несколько взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки, прогремело днем 9 августа. Минобороны назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в министерстве говорили, что причиной взрывов считают нарушение правил пожарной безопасности.

Жительница Сак сказала РБК, что слышала семь «очень сильных взрывов». Другая жительница города — Светлана — заявила, что «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. Житель села Михайловка (Сакский район) Василий Качалкин рассказал РБК, что перед первым взрывом был слышен звук полета и затем сразу же ударная волна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в районе Новофедоровки усилены меры безопасности и выставлено оцепление в 5 км от объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал введение чрезвычайного положения на полуострове, при этом высокий уровень террористической опасности в регионе продлили до 24 августа.