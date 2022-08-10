После взрывов на аэродроме в Крыму завели уголовное дело

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Цифровая поликлиника: как и зачем Москва перешла на электронные медкарты Город, 14:24
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ Политика, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Мэр Москвы утвердил названия 22 строящихся станций метро Общество, 14:17
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 14:16
Как будет выглядеть новый офис «Вкусно — и Точка» Недвижимость, 14:15
В Китае откроется отель с цифровым управляющим и виртуальными портье Life, 14:14
Экономист Александр Аузан: «Россия выстроит экономику НЭПа 2.0» Социальная экономика, 14:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Третьяк назвал плюсы создания новой сборной России по хоккею Спорт, 14:09
Титов предложил ввести в уголовный процесс заключение стороны защиты Бизнес, 14:09
Минстрой сообщил о снижении цен на стройматериалы Недвижимость, 14:07
Минстрой не увидел причин для резкого роста цен на жилье Недвижимость, 14:01
Ученые раскрыли историю происхождения метеорита Караванное Life, 14:00
Что мешает нам полюбить себя: 4 препятствия Pro, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

После взрывов на аэродроме в Крыму завели уголовное дело

Глава Крыма : после взрывов на аэродроме пострадали 14 человек, 60 домов повреждено
Число пострадавших при взрывах выросло до 14. Владельцам поврежденных домов выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. руб., сообщили РБК в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма

Фото:Yandex.Maps Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK

По факту взрывов на аэродроме близ поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

«Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», — сообщил Аксенов (цитата по ТАСС).

Повреждения получили более 60 многоквартирных домов, добавил он.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 252 человека, сообщили РБК в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма. Там также заявили, что в результате происшествия один человек погиб, 14 пострадали. В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим, семье погибшего и тем, чье имущество было повреждено.

«Единоразовая выплата составит 10 тыс. руб., 50 тыс. руб. выплатят при частичной потере имущества, 100 тыс. — при полной потере», — сообщили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки
Исследования
Pro
Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Несколько взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки, прогремело днем 9 августа. Минобороны назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов. Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в министерстве говорили, что причиной взрывов считают нарушение правил пожарной безопасности.

Жительница Сак сказала РБК, что слышала семь «очень сильных взрывов». Другая жительница города — Светлана — заявила, что «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. Житель села Михайловка (Сакский район) Василий Качалкин рассказал РБК, что перед первым взрывом был слышен звук полета и затем сразу же ударная волна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в районе Новофедоровки усилены меры безопасности и выставлено оцепление в 5 км от объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал введение чрезвычайного положения на полуострове, при этом высокий уровень террористической опасности в регионе продлили до 24 августа.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Крым Сергей Аксенов взрывы уголовное дело Военная операция на Украине
Материалы по теме
Ростуризм сообщил о спокойной обстановке на курортах Крыма после взрывов
Общество
Власти Севастополя объяснили введение желтого уровня опасности
Политика
Брянский губернатор сообщил о сбитой над селом ракете «Точка-У»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter