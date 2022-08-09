В районе военного аэродрома в Крыму произошло несколько взрывов
Несколько взрывов раздались со стороны российской военной авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму, со ссылкой на троих очевидцев сообщил Reuters.
По информации Telegram-канала «ЧП Крым», в районе поселка произошли три взрыва и начался пожар. «Что-то горит и хлопает», — пишет Telegram-канал «ЧП Севастополь».
Mash пишет о четырех взрывах. «Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов», — говорится в его сообщении.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — заявил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку. «Обстоятельства выясняются», — написал он в Telegram.
По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
РБК направил запросы в пресс-службы Южного военного округа и Минобороны России, а также обратился за комментарием в пресс-службу администрации Крыма.
Поселок Новофедоровка расположен в Сакском районе на западном побережье Крыма. Сразу за жилой зоной на восточной окраине поселка находится военный аэродром Саки.