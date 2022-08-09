В районе военного аэродрома в Крыму произошло несколько взрывов

Аксенов выехал на место происшествия, его советник подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет, сообщила АТОР

Фото: newfedorowka / VK

Несколько взрывов раздались со стороны российской военной авиабазы рядом с поселком Новофедоровка в Крыму, со ссылкой на троих очевидцев сообщил Reuters.

По информации Telegram-канала «ЧП Крым», в районе поселка произошли три взрыва и начался пожар. «Что-то горит и хлопает», — пишет Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Video

Mash пишет о четырех взрывах. «Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов», — говорится в его сообщении.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — заявил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в Новофедоровку. «Обстоятельства выясняются», — написал он в Telegram.

Читайте на РБК Pro Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro Угроза маркетплейсам: почему Telegram может стать тем, чем не смог «Сбер» Угроза маркетплейсам: почему Telegram может стать тем, чем не смог «Сбер» Статьи Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции

По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

РБК направил запросы в пресс-службы Южного военного округа и Минобороны России, а также обратился за комментарием в пресс-службу администрации Крыма.

Поселок Новофедоровка расположен в Сакском районе на западном побережье Крыма. Сразу за жилой зоной на восточной окраине поселка находится военный аэродром Саки.