В Крыму ущерб от взрывов в Новофедоровке предварительно оценили в 200 млн руб.

В Крыму назвали предварительную сумму ущерба от взрывов в Новофедоровке

Пострадавшими признали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов, а обход частных домов в Новофедоровке продолжается, сообщил глава Крыма Аксенов

Фото: ТАСС

Гражданский ущерб от взрывов в Новофедоровке предварительно составил 200 млн руб., однако окончательные суммы назовет спецкомиссия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совет министров Крыма.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что на данный момент пострадавшими признали 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов, а обход по частным домам продолжается.

«Администрация муниципалитета должна проработать порядок компенсационных выплат по 10, 50 и 100 тыс. руб. жителям за пострадавшее имущество. Главная задача — скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте», — подчеркнул он.

По его словам, основные работы, которые позволят людям вернуться в свои дома, планируется завершить в течение десяти дней. В дома в населенных пунктах Михайловка и Новофедоровка, которые не пострадали, газ должен быть подан до конца 10 августа, а в поврежденные — после восстановления остекления окон и балконов.

Аксенов добавил, что в пунктах временного размещения находятся 252 человека. За медицинской помощью после взрывов обратились 14 человек, один человек погиб.

Несколько взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки, прогремело днем 9 августа. Минобороны России назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов.

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Глава Крыма сообщил, что в районе Новофедоровки усилены меры безопасности и выставлено оцепление в 5 км от объекта. Позднее в поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту взрывов на аэродроме было возбуждено уголовное дело, в рамках которого идет расследование.