В Крыму до 8 сентября продлили желтый уровень террористической опасности

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В некоторых районах Крыма и на важных хозяйственных объектах продолжит действовать высокий уровень террористической опасности, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Режим продлили до 8 сентября, он распространяется на города Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также на Джанкойский и Красноперекопский районы на севере полуострова. Кроме того, желтый уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, Минздрава, Минэнерго и других республиканских ведомств.

Впервые российские регионы, которые граничат с Украиной, объявили о введении высокого уровня террористической опасности в апреле. Тогда данный режим действовал в части Крыма, Краснодарского края и Воронежской области и на всей территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

Краснодарский край и Воронежская область затем прекратили продлевать режим, в остальных регионах он продолжает действовать. Кроме того, о высоком уровне террористической опасности объявили и в Севастополе.

В Джанкойском районе в середине августа произошел взрыв на складе боеприпасов, как утверждало российское Минобороны, это была диверсия. В результате серьезно пострадавших не было, однако повреждения получили ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов и железнодорожное полотно. Из-за разрушения последнего временно менялась схема движения поездов на полуострове, которые шли по данному участку в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.