Задержка поездов из-за взрыва в Крыму коснулась почти 3,5 тыс. пассажиров
Из-за повреждения железнодорожного полотна в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма были задержаны поезда в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, а также из этих городов, сообщается на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
«Пока задержка коснулась 3422 пассажиров», — сообщил РБК представитель компании.
Боеприпасы сдетонировали в поселке Азовский 16 августа. Как заявили в Минобороны, это произошло из-за диверсии. В результате взрыва и пожара никто не погиб, два человека пострадали, но их жизни ничего не угрожает. Жителей поселка эвакуировали, в районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Азовском проходит железная дорога, по этому участку следуют пассажирские поезда со стороны Керчи через Джанкой в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.
Из-за повреждения путей власти приняли решение, что поезда будут ходить до станции Владиславовка: рядом с ней находится развилка путей на Джанкой и Феодосию. Азовский, соответственно, находится на отрезке от Владиславовки до Джанкоя.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что повреждение путей уже устранено.
В сообщении компании «Гранд Сервис Экспресс» сказано, что пока поезда из Крыма отправляются из Владиславовки: туда люди либо добираются самостоятельно, либо их привозят на автобусах из Симферополя, которые ходят от железнодорожного вокзала города. Из других городов полуострова в столицу Крыма людей привозят на электричках, чтобы затем на автобусах отправить во Владиславовку.
По данным перевозчика, с этой станции отправятся несколько поездов, которые по расписанию должны были уйти из Симферополя вечером 16 августа. Пассажиры поездов, следовавших в Крым, также были отправлены в пункты назначения из Владиславовки на автобусах. Всего для транспортировки пассажиров задействовано 78 автобусов.