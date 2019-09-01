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Политика ,  
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Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке
У европейских стран есть время до 5 сентября. От каких именно обязательств намерен отказаться Тегеран, глава МИДа Зариф пока не говорит
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тегеран в четверг, 5 сентября, может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает телерадиокомпания IRIB News Agency.

«Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим в письме европейцам о третьем шаге по сокращению обязательств Ирана (по ядерной сделке. — РБК)», — сказал дипломат.

Пока он не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран. Они будут объявлены 5 сентября.

В июле Иран начал обогащение урана выше отметки 3,67%, которая была предусмотрена условиями ядерной сделки. По словам советника верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, это объясняется потребностями экономики страны в электроэнергии. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану новым санкциями.

Впоследствии Зариф заявлял, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки в том случае, если другие участники соглашения не будут защищать Тегеран.

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Тегеран заключил соглашение по ядерной программе в Вене в 2015 году с шестью посредниками — Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией. Сделка подразумевает отказ Ирана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. Ситуация вокруг соглашения обострилась после того, как в мае прошлого года президент США объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций против Ирана. Впоследствии ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона.

В начале мая Иран объявил, что он прекратит выполнять ряд условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (ядерной сделки) в части запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тогда Тегеран заявил, что, если в течение 60 дней другие страны не выполнят свои обязательства, «особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений», он предпримет еще ряд шагов.

После отказа Ирана исполнять часть сделки президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Иранской Республики. Ограничительные меры затрагивают производство стали, алюминия, меди и железа в Иране.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: Иран, Джавад Зариф, ядерная сделка
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