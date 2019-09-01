Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке

У европейских стран есть время до 5 сентября. От каких именно обязательств намерен отказаться Тегеран, глава МИДа Зариф пока не говорит

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Тегеран в четверг, 5 сентября, может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает телерадиокомпания IRIB News Agency.

«Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим в письме европейцам о третьем шаге по сокращению обязательств Ирана (по ядерной сделке. — РБК)», — сказал дипломат.

Пока он не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран. Они будут объявлены 5 сентября.

В июле Иран начал обогащение урана выше отметки 3,67%, которая была предусмотрена условиями ядерной сделки. По словам советника верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, это объясняется потребностями экономики страны в электроэнергии. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану новым санкциями.

Впоследствии Зариф заявлял, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки в том случае, если другие участники соглашения не будут защищать Тегеран.