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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Политика ,  
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Иран заявил о готовности полностью выйти из ядерной сделки
Глава МИД страны призвал других участников соглашения защитить Тегеран от санкций Вашингтона, чтобы этого не произошло
Джавад Зариф (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны — участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана. Об этом на пресс-конференции заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

В ходе выступления министр призвал стороны «активизировать свои усилия по защите экономики Ирана от санкций США».

31 июля Вашингтон продлил ограничительные меры против ядерной программы Тегерана. Санкции, по мнению США, помогут сохранить надзор за этой программой и снизить риски распространения оружия.

Политика
США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

В тот же день в санкционный список попал и Зариф. По данным Reuters, США не сочли иранского министра принимающим важные решения по ядерной программе. В то же время Bloomberg связывал санкции с тем, что глава иранского МИДа действует от имени аятоллы Али Хаменеи, который попал под ограничения ранее. Сам Зариф отмечал, что не имеет собственности или интересов за пределами Ирана, поэтому меры США на него не повлияют.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — США, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе. Сделка предусматривала постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на сокращение им ядерной программы.

США 8 мая 2018 года вышли из СВПД и вновь наложили санкции на Иран. Ограничительные меры предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако Вашингтон сделал исключение для восьми стран и разрешил им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Речь идет о Греции, Индии, Италии, Китае, Тайване, Турции, Южной Корее и Японии. В апреле текущего года Белый дом объявил, что эти исключения продлены не будут.

Политика
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Впоследствии, реагируя на действия Вашингтона, Тегеран заявил, что сократит свои обязательства по сделке. В частности, в начале июля Иран превысил лимит запасов обогащенного урана и пообещал ускорить уровень его обогащения. Свое решение власти объяснили тем, что другие страны — участники сделки не смогли принять для Тегерана выгодные экономические меры. После этого Германия, Франция и Великобритания призвали Иран придерживаться СВПД.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, ядерная сделка, санкции
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