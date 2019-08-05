Иран заявил о готовности полностью выйти из ядерной сделки

Глава МИД страны призвал других участников соглашения защитить Тегеран от санкций Вашингтона, чтобы этого не произошло

Джавад Зариф (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны — участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана. Об этом на пресс-конференции заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

В ходе выступления министр призвал стороны «активизировать свои усилия по защите экономики Ирана от санкций США».

31 июля Вашингтон продлил ограничительные меры против ядерной программы Тегерана. Санкции, по мнению США, помогут сохранить надзор за этой программой и снизить риски распространения оружия.

В тот же день в санкционный список попал и Зариф. По данным Reuters, США не сочли иранского министра принимающим важные решения по ядерной программе. В то же время Bloomberg связывал санкции с тем, что глава иранского МИДа действует от имени аятоллы Али Хаменеи, который попал под ограничения ранее. Сам Зариф отмечал, что не имеет собственности или интересов за пределами Ирана, поэтому меры США на него не повлияют.