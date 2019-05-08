Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном

Если за 60 дней участники СВПД не найдут устраивающего Иран решения, Тегеран примет еще две меры, пообещал Роухани, — перестанет соблюдать лимит на уровень обогащения урана (установлен в 3,67%) и определит судьбу реактора в Араке, который Иран должен модернизировать при поддержке участников СВПД так, чтобы на нем нельзя было производить оружейный плутоний.

Среди многочисленных ограничений и лимитов, наложенных на Иран СВПД, названные Роухани меры не самые главные, но немаловажные, сказал РБК руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. До заключения соглашения Иран накопил почти 20 т обогащенного урана, что особенно беспокоило международное сообщество, так как первые стадии обогащения самые трудоемкие: после того как уран обогащен до 3%, довести его до оружейного уровня обогащения можно довольно быстро, пояснил эксперт. С тем запасом, который Иран накопил, ему хватит трех месяцев на создание нескольких ядерных боеприпасов, а соглашение 2015 года отодвигало на гораздо более длительный срок эту возможность. Пока Тегеран не отказался от выполнения основных пунктов СВПД — сокращения числа центрифуг и превращения подземного засекреченного завода «Фордо» в научно-исследовательский центр, указывает Арбатов.

Иран подчеркивает, что приостановка исполнения части обязательств возможна в соответствии с самим соглашением и не является его нарушением.

2. Что Иран хочет от партнеров по СВПД

Представители Ирана рассчитывают на выполнение партнерами их обязательств, особенно в части сохранения экономического сотрудничества. Министр иностранных дел республики Джавад Зариф, который в день выступления Роухани находился в Москве на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что из всех подписантов только Иран, Россия и Китай выполняют обязательства по СВПД. Другие страны, по его словам, только заявляют о приверженности, но ничего не делают. Иран рассчитывает своим демаршем произвести эффект прежде всего на Европу, а также на США и показать, что не будет ограничиваться риторикой, считает Арбатов.

В течение года после того, как Вашингтон вышел из соглашения, европейские участники СВПД искали возможность обезопасить свои торговые отношения с Ираном от американских санкций. 30 января этого года в Париже был зарегистрирован INSTEX SAS — Instrument in Support of Trade Exchanges («Инструмент в поддержку торговых обменов»). Он предназначен для поддержки торговли европейских компаний с Ираном. Главой INSTEX SAS стал немецкий банкир Пер Фишер. Предполагалось, что этот механизм позволит Евросоюзу продолжить закупки иранской нефти, подпадающие под санкции США. Но в итоге он в основном помогает малым и средним европейским предприятиям, поддерживая экспорт в Иран неподсанкционных товаров — медикаментов, продовольствия. Он оказался гораздо менее эффективным и всеохватным, чем планировалось, но даже в таком ограниченном виде функционировать не начал, заметил в среду Лавров. По словам главы МИДа, Россия продолжит убеждать европейских партнеров в том, что они должны выполнить свои обещания. Иран прежде всего заинтересован в продаже нефти, напомнил он.

Европейские партнеры в среду о своих дальнейших действиях не говорили. Британский министр по Азиатскому и Тихоокеанскому регионам Марк Филд заявил, что Лондон призывает Иран не идти по пути нарушения других обязательств. Представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заметил, что в реализации INSTEX достигнут прогресс, но осталось принять еще ряд мер. В понедельник, 13 мая, министры иностранных дел ЕС встретятся на очередном саммите и обсудят ситуацию, пока все находятся на стадии изучения ситуации, цитирует Financial Times высокопоставленного чиновника Евросоюза.

3. К каким компромиссам готова Европа

Европейским участникам СВПД придется принять непростое решение, учитывая давление со стороны Ирана и США, указывают опрошенные РБК эксперты. Возобновление иранской ядерной программы и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, о возможности которого заявили источники иранского телеканала Press TV, близкие к президенту Роухани, чреваты новой войной на Ближнем Востоке. Так что Европе придется решить, готова ли она идти на конфронтацию с США и оказать давление на свои промышленность и бизнес с целью исполнять положения СВПД, говорит Арбатов.

Иранское руководство в течение года повторяло, что если оно не начнет получать выгоды от СВПД, то будет вынуждено пойти на ответные меры; неудивительно, что спустя год страна, которая хочет сохранить свой статус региональной державы, на них пошла, замечает научный сотрудник НИУ ВШЭ Юлия Свешникова. Тем более что Иран оказался в заложниках: до согласования СВПД у страны была перспектива дипломатического урегулирования, а сейчас ситуация в экономике не улучшилась, давление усилилось, а перспективы нового соглашения нет, продолжает эксперт. Россия, по словам Свешниковой, постарается обсудить с европейцами возможность расширения INSTEX, но это вряд ли удастся, так как ЕС не может выдать директиву компаниям и предпринимателям, которые самостоятельно принимают решения, учитывая возможные санкции.

Найти за 60 дней решение невозможно, но можно понять, готовы ли другие страны его искать в условиях продолжающегося давления со стороны США, замечает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский.

США в среду показали, что отказываться от санкционного давления не собираются. «Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим до тех пор, пока он не откажется от своих дестабилизирующих амбиций», — сказал в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. «Если вы банк, инвестор, страховая компания или другой бизнес в Европе, вы должны знать, что принимать участие в специальном механизме — это очень плохое деловое решение», — заявил спецпомощник американского президента Тим Моррисон (его цитирует Reuters). По его словам, новые санкции будут введены очень скоро.