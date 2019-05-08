Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Детально о своем решении Тегеран известил Федерику Могерини, уведомления также направлены представителям четырех стран, включая Россию. Пока Тегеран не будет соблюдать лимиты по запасам урана и тяжелой воды

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Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim. Решение о приостановке выполнения обязательств принял Высший совет национальной безопасности Ирана.

Агентство отмечает, что о деталях Тегеран проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

Полный текст заявления опубликован на сайте президента Ирана. В нем говорится, что страны — участницы сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы «компенсировать [ущерб от] санкций США». Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как «сократить свои обязательства».

Иран, в частности, не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды (она используется в ядерных реакторах). В заявлении говорится, что у других стран будет 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, «особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений». Если этого не произойдет, Иран, помимо отказа от выполнения условий по обогащению урана, приступит к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке. По условиям ядерной сделки Тегеран обязался не использовать этот реактор для выработки оружейного плутония.

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