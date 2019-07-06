Советник лидера Ирана подтвердил планы повысить обогащение урана на 5%

Иран планирует с 7 июля 2019 года повысить обогащение урана на 5% в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщил советник верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, передает иранское информационное агентство Fars.

«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», — сказал Велаяти.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял о планах страны начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства. В июне текущего года представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что страна планирует нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг.

Тегеран заключил соглашение по ядерной программе в Вене в 2015 году с шестью посредниками: Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией. Сделка подразумевает отказ Ирана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. Ситуация вокруг соглашения обострилась после того, как в мае прошлого года президент США объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций против Ирана. Впоследствии ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона.

В начале мая Иран объявил о том, что он прекращает выполнять ряд условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (ядерной сделки), в части запасов обогащенного урана и тяжелой воды. После отказа Ирана исполнять часть сделки президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Иранской Республики. Ограничительные меры затрагивают производство стали, алюминия, меди и железа в Иране.