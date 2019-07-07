Госсекретарь США пригрозил Ирану новыми санкциями

Поводом стали заявления чиновников в Тегеране о намерении повысить обогащение урана

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Государственный секретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что решение Ирана возобновить свою ядерную программу приведет к новым санкциям и дальнейшей изоляции Тегерана.

«Другие страны должны выступить против обогащения урана в Иране. Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет представлять серьезную угрозу», - написал Помпео.

Поводом для заявления Помпео стало сообщение о том, что Иран планирует с 7 июля 2019 года повысить обогащение урана до 5% в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке. По словам советника верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, это объясняется потребностями экономики страны в электроэнергии.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял о планах страны начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства. В июне текущего года представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что страна планирует нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг.

В начале мая власти Ирана пообещали прекратить выполнение условий по ядерной сделке, заключенной в 2015 году. В Тегеране это объяснили односторонними действиями США по выходу из соглашения.