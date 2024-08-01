Ермак выразил надежду на окончание боев на Украине после второго саммита мира

В Киеве выразили надежду на окончание боев после второго саммита мира

Формирование предпосылок для прекращения боев — главное ожидание от саммита. На мероприятие важно привлечь Китай, так как он «способен влиять на Россию», сказал Ермак. В Кремле заявили, что важная для России повестка не озвучена

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Боевые действия на Украине необходимо завершить как можно скорее, путь к их прекращению призван проложить второй саммит мира, который, как ожидается, состоится до конца года. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Bloomberg.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. <...> Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира», — сказал он.

По словам Ермака, саммит пройдет в одной из стран Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке. Решающее значение для Украины имеет присутствие на этом мероприятии Китая, поскольку эта страна является «крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию», добавил глава офиса президента.

Первый мирный саммит по Украине прошел в середине июня в Швейцарии. Российские и китайские представители на нем не присутствовали, в Москве заявили, что не направят их на мероприятие даже, если страна получит приглашение.

На пресс-конференции по итогам первого саммита Зеленский объявил о намерении провести второй саммит мира. Позднее он заявил, что на этом мероприятии должны также присутствовать российские представители.

В дальнейшем Киев не раз заявлял, что хочет переговоров с Россией и готов к ним. «Поскольку весь мир хочет, чтобы они (Россия. — РБК) были за столом переговоров, мы не можем быть против», — сказал накануне президент Украины.

Вместе с тем советник офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев настаивает на переговорах «на условиях, опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил он.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, «назначить дату» для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое. «Чтобы в ноябре у нас был документ, в котором будет все: территориальная целостность, суверенитет и т.д.», — пояснил он.

В Кремле, говоря о следующем саммите, заявили, что повестка дня, которая устраивала бы Россию, до сих пор «не была озвучена в контексте подготовки конференций подобного рода».

Украина допускает переговоры с Россией только на основе «формулы мира», которая включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории. Москва ее отвергает.

Президент России Владимир Путин в середине июня предложил Украине российские условия для начала переговоров. Среди них: полный вывод Киевом войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», а также официальный отказ от вступления в НАТО. Зеленский назвал эти условия ультиматумом.