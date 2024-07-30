 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил, что Украина готова к переговорам с Россией

Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев готов к переговорам с Россией, но исключительно на основе международного права, подчеркивают в офисе президента страны. Путин называл условиями для начала переговоров отвод ВСУ и отказ от вступления в НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Украина готова к переговорам с Россией, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, чьи слова цитирует «Страна».

Он заявил, что Украина опровергает утверждения, что власти страны не готовы к переговорам: в Киеве считают, что переговоры необходимы, но для них нужен соответствующий базис.

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил он.

Финский президент заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине
Политика
Александр Стубб

На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом.

Путин среди условий для прекращения огня и переговоров с Украиной перечислял вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине эти условия расценили как ультиматум.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Михаил Подоляк Украина переговоры
Материалы по теме
Финский президент заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине
Политика
Депутат Рады выступил за скорейшее начало мирных переговоров
Политика
В офисе Зеленского заявили о готовности к «справедливым переговорам»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 18:03
Дело экс-начальника службы утилизации в Минобороны передали в прокуратуруПолитика, 23:28
Глава СК призвал взвешенно подходить к освобождению заключивших контрактПолитика, 23:27
В Киеве сработала ПВОПолитика, 23:26
При ударе Израиля погиб куратор проекта высокоточного оружия «Хезболлы»Политика, 23:15
«Зенит» начал защиту титула в Кубке России с разгрома «Факела»Спорт, 22:57
В Крыму загорелся крупный торговый центрОбщество, 22:41
Пятое золото Байлз. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киев заявил, что Украина готова к переговорам с РоссиейПолитика, 22:37
РКН отказался разблокировать сайт фанфиков «Фикбук» из-за ЛГБТ-контентаТехнологии и медиа, 22:25
Операторы начали предупреждать о сбоях в работе YouTubeТехнологии и медиа, 22:18
Женщина нашла ядовитого паука в покупной клубнике в МосквеОбщество, 21:50
Американские гимнастки выиграли золото Олимпиады в командном турниреСпорт, 21:45
Как Ким Чен Ын готовит передачу власти дочериПолитика, 21:43
МИД оценил законность израильского удара по столице ЛиванаПолитика, 21:41