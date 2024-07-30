Киев заявил, что Украина готова к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, чьи слова цитирует «Страна».
Он заявил, что Украина опровергает утверждения, что власти страны не готовы к переговорам: в Киеве считают, что переговоры необходимы, но для них нужен соответствующий базис.
«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил он.
На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом.
Путин среди условий для прекращения огня и переговоров с Украиной перечислял вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и официальный отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине эти условия расценили как ультиматум.
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