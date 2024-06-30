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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

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Военная операция на Украине
Зеленский допускает переговоры с Россией по модели, использованной для создания зернового коридора: если разработанный документ устраивает Киев, то посредники могут обсуждать его с Москвой. Посредниками могут быть любые страны
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alessandro Della Valle / Reuters)

Переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer. Видео запись размещена на YouTube-канале Зеленского.

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение. <...> Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Киев провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Похожая модель, уточняет Зеленский, была использована для подписания соглашений о зерновом коридоре: в июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из украинских портов. Сделка проработала около года, затем Россия вышла из него, заявив, что положение о содействии облегчения экспорта российских сельхозпродуктов не выполнялось.

По мнению Зеленского, схожую модель можно использовать и при урегулировании вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства». В качестве посредников могут выступить представители стран «с любых континентов». «Не только Европа и США [являются партнерами Украины], но также [страны] с многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка», — рассказал украинский президент.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В интервью Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только на основе предложенной им «формулы мира», которая включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.

На конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая прошла в Швейцарии в середине июня, обсуждались другие пункты этой инициативы. По итогам саммита более 80 стран подписали коммюнике с требованиями о возвращении под контроль Киева Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также об обмене военнопленными по формуле «всех на всех» и возвращении украинских детей.

Москва не принимает «формулу мира» Киева и настаивает на признании «новых территориальных реалий». Перед конференцией Путин предложил свою мирную инициативу. Среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО, а также снятие всех санкций с Москвы.

Зеленский счел это предложение ультиматумом. На Западе также раскритиковали инициативу. В Кремле говорили, что Москва ожидала подобной реакции. Позже Путин заявил, что «все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле».

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Владимир Зеленский переговоры мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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